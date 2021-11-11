محافظ الجيزة: فخورون بوجود مصانع عملاقة على أرض المحافظة تنتج أجود التمور

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة الجود للصناعات الغذائية، وهى شركة مساهمة مصرية سعودية تونسية، تعمل فى مجال التمور، وذلك فى إطار حرص المحافظة على دعم قطاع التمور بالواحات البحرية، ومتابعه نظم وآليات التشغيل للشركات العاملة فى ذلك القطاع، لتوفير وتهيئة المناخ الملائم للنجاح وزيادة الاستثمارات فى مجال التمور .





وحرص المحافظ على تفقد مراحل العمل المختلفة والتى تشمل " الغسيل والتجهيز والتعبئة والتغليف، حيث أعرب المحافظ عن سعادته بوجود تلك المصانع العملاقة على أرض محافظة الجيزة والتى تنتج أجود التمور الموجودة الامر الذى يساهم فى زيادة وتنمية الاستثمار وفرص العمل . وأكد راشد أن المحافظة لاتدخر جهدآ فى تقديم كافة أوجه الدعم للشركات والمصانع الجادة التى تحرص على توفير فرص عمل بما يعود بالنفع على المواطنين.

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