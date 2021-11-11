السفير البريطانى يهنئ مصر على اختيارها لاستضافة قمة المناخ كوب-27

جدة - نرمين السيد - وقال بايلى - فى تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "مبروك لمصر على اختيارها لاستضافة COP 27". وأعرب السفير عن التطلع إلى مواصلة العمل المشترك بين القاهرة ولندن لمعالجة قضايا تغير المناخ. وتستضيف شرم الشيخ رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 فى 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليا.

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