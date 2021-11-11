تصفيات كاس العالم افريقيا.. 3 منتخبات تحجز مقاعدها فى المرحلة الأخيرة

ضمنت 3 منتخبات تواجدها فى المرحلة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 فى قطر، وهى المغرب، السنغال من الجولة الماضية زاد عليهما اليوم منتخب مالى أخر المتأهلين حتى الأن .

وكان منتخب السنغال أول المتأهلين إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، بعد فوزه على منتخب ناميبيا بثلاث أهداف مقابل هدف، فى الجولة الرابعة عن المجموعة الثامنة، خلال شهر أكتوبر الماضى.

ووصل منتخب السنغال للنقطة 12 في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، فيما يتجمد رصيد ناميبيا عند النقطة 4 في وصافة ترتيب المجموعة.

ولحق منتخب المغرب بشكل رسمي إلى المرحلة النهائية من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد فوزه على نظيره منتخب غينيا بنتيجة 4-1، فى الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

وأخيرا قاد المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي منتخب بلاده للتأهل للمرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم حيث سيكون ضمن التصنيف الثاني للمنتخبات السمراء، بعد فوزه الكبير على حساب نظيره رواندا بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس.

وتصدر المنتخب المالى المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن منتخب أوغندا صاحب المركز الثانى برصيد 9 نقاط، قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة المجموعات.

جدير بالذكر أن المرحلة النهائية سوف تضم أوائل المجموعات العشرة، قبل أن يتم إجراء قرعة لتحديد المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2022، من خلال خوض مواجهات مباشرة بين المنتخبات العشرة.