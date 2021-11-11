نادين نجيم: «شخصيتي بمسلسل صالون زهرة بتشبهني..والتصوير كان منفذي للهروب من المشاكل»

/660857/نادين-نجيم-شخصيتي-بمسلسل-صالون-زهرة-بتشبهنيوالتصوير-كان-منفذي-للهروب-من-المشاكل

تحدثت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيب عن كواليس مسلسل «صالون زهرة»، وعن شخصيتها في المسلسل التي شبهتها كثيرا، رغم ربط الجمهور لها بالشخصية الجادة التي يرونها في المناسبات التي تطلب ذلك.

دوت الخليج

قالت نادين نسيب، خلال لقائها ببرنامج “معكم”، التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائيات cbc، متحدثة عن سر نجاحها في مسلسل «صالون زهرة»: “كنت باجي على التصوير مش مؤيدة بأي شيئ، حسيت حالي مثل العصفور الطائر، حسيتها اني فيه بيني وبين زهرة حاجات كتير، والتصوير كان المنفذي تبعي، كنت باجي على التصوير بتخلص من كل المشاكل وأرجع تاني لحياتي الطبيعية”.

وتاعبت نادين موضحة صفات تجمعها بينها وبين “زهرة” بالمسلسل بأنها كانت تشعر أنها تشبهها لحد كبير، وبين نقاط تلاقي كثيرة جدا، ثم بدأت بالتعاون مع منى الشاذلي في رصد هذا الشبه بينهما، فقالت: “لدي مخالب وأنياب في بعض الأوقات، لدي بعض الأشياء والألام لم أفصح عنها حتى الأن، فبداخلي معارك عم بخوضها بمفردي”.

صالون زهرة أخر أعمال نادين نجيم

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "صالون زهرة" وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي، وتلعب نادين نسيم نجيب دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها.

ويشارك في بطولة صالون زهرة مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.

نادين نجيم تثير الجدل بجلسة شد ترهلات المؤخرة

هذا وأثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم سخط متابعيها بعدما شاركتهم مقطع فيديو أثناء خضوعها لجلسة شد ترهلات المؤخرة بإحدى العيادات.

ونشرت نادين الفيديو عبر خاصية استوري بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت خلاله وهي تخضع للجلسة وتتعرض للتكهرب من الجهاز المخصص لشد الترهلات وتروي مدى صعوبته.

هذا وقد فجرت الفنانة نادين نجيم تصريحات جريئة في إحدى حفالاتها جول سر جمالها أو سر جمال عدد كبير من المشاهير بشكل العام، نافيا كل ما يتداوله هؤلاء النجوم بأن هذا التألق بسبب كثرة شرب المياة أو الرياضة.

وقالت نادين نجيم، في فيديو تداوله عدد كبير من رواد السوشيال ميديا: “ اللى بيقلكن بنشرب مايه وبلعب رياضة لا، بنعمل بوتكس وفيلر واتشجعوا واعملوا وظبطوا حلكم”.