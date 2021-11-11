/660860/نادين-نجيم-عن-طلاقها-ساكتة-عن-حقي-عشان-سعادة-ولادي

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لأول مرة مع الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج “معكم”، المذاع على فضائيات cbc، عن أكثر مخاوفها في الحياة في إشارة منها إلى الطلاق، رغم أنها من النساء التي مرت بهذه الأزمة وتسببت لها الكثير من الضغط والمتاعب.

دوت الخليج

معاناة نادين نجيب مع الطلاق

وقالت نادين نجيم خلال برنامج معكم: “أنا ساكتة عن الحقيقة وعن حقى، وأنا أقدر أقول كل حاجة ومش ضعيفة ولكن مش بتكلم لأنى بحترم أولادى، ومش عاوزة تكون سيرتى ولا سيرة أولادى تكون على كل لسان، واللى بيتكلم كتير بيكون شخص ضعيف، وأنا عارفة إن الحقيقة عند المحكمة والمحامى وعندى أولادى، خلاص كفاية".

وتابعت: “أنا أخر همي النجومية والشهرة لأنها لا تدوم لو كانت دامت لغيرى لم تكن تأتى لى، ومش بيفرق معايا مين يقول أي حاجة عنى، أنا كل اللى يهمنى الأولاد فقط وأحارب عشان خاطرهم، وكنت واخدة قرار طلاقي عشان أفضل أنا وولادي سعيدين لأن دا من حقي”

نادين نجيم رمز الأمومة الحقيقية

وأضافت نادين، كاشفة عن ضعفها في بعض الأحيان: “جالى بعض الوقت كنت ببكى لوحدى ومتعصبة وأقول بينى وبين نفسى ليه مقولش الحقيقة كاملة ولكن لما بشوف أولادى بقول أنا مستعدة أمسح كل الأخطاء فيا عشان خاطرهم، عشان ميجيش وقت يقولوا أني حكيت حاجة أذيتهم أو هتأذيهم بعد كدة، اللى يقول يقول ومش فارقة معايا، وانا اللى هعمل الحياة وهفضل مع أولادى وبشتغل وبنجح عشان خاطرهم"

واستكملت: “مفيش امرأة في العالم تحب الطلاق أو ترك بيتها لو كانت عايشة سعيدة ومبسوطة مع راجل يهتم بها، وأنا بتكلم بشكل عام سواء على الرجل أو المرأة، والقرار والأسباب لازم تكون سر بين الشخصية لأن البيوت أسرار، واللى بيتبهدل هم الأولاد ويمكن كان صعب عليا القرار وزعلانة عليه عشان الأولاد مش أكتر".

سر نجاح ندين نجيم في صالون زهرة رغم أزمة طلاقها

قالت نادين نسيب، خلال لقائها ببرنامج “معكم”، التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائيات cbc، متحدثة عن سر نجاحها في مسلسل «صالون زهرة»: “كنت باجي على التصوير مش مؤيدة بأي شيئ، حسيت حالي مثل العصفور الطائر، حسيتها اني فيه بيني وبين زهرة حاجات كتير، والتصوير كان المنفذي تبعي، كنت باجي على التصوير بتخلص من كل المشاكل وأرجع تاني لحياتي الطبيعية”.

وتاعبت نادين موضحة صفات تجمعها بينها وبين “زهرة” بالمسلسل بأنها كانت تشعر أنها تشبهها لحد كبير، وبين نقاط تلاقي كثيرة جدا، ثم بدأت بالتعاون مع منى الشاذلي في رصد هذا الشبه بينهما، فقالت: “لدي مخالب وأنياب في بعض الأوقات، لدي بعض الأشياء والألام لم أفصح عنها حتى الأن، فبداخلي معارك عم بخوضها بمفردي”.