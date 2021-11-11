رفع درجة الاستعداد فى محافظة الأقصر تحسبا للتغييرات المناخية

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ الأقصر مصطفى ألهم، فى بيان صادر اليوم الخميس، أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة لمتابعة ومواجهة أى أثار سلبية قد تنتج عن التغيرات المناخية مع الاستعداد لسقوط أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة.

وكلف المحافظ، شركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع استعداد عربات الكسح وإعادة تمركزها طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة.

كما كلف المحافظ، رؤساء المدن والمراكز بمراجعة موقف السائقين والمهمات الخاصة بالإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث وتجهيزها لمواجهة أى مواقف طارئة، وتأمين جميع أعمدة الكهرباء وعدم وجود أسلاك عارية.

ووجه المحافظ، مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها والتأكيد على صلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة.

كما وجه مسئول الإسعاف بالتأكد من تجهيز سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.