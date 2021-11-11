محافظ جنوب سيناء يوقع اتفاقية تآخى بين شرم الشيخ والفجيرة الإماراتية

ورحب المحافظ - فى بيان اليوم الخميس - بالوفد على أرض مدينة السلام، مؤكدا على عمق العلاقات المميزة بين الشعبين الشقيقين على مر العصور.
وتناول اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين فى عده مجالات وخاصة السياحية والثقافية والرياضية، ويأتى اللقاء على هامش مشاركة الوفد فى فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى.
ووقع المحافظ إتفاقية تآخى وتوأمة بين مدينة شرم الشيخ وبلدية الفجيرة لتنمية تلك العلاقات، بالإضافة إلى تنمية تبادل الوفود السياحية والثقافية والرياضية.
من جانبه، أثنى مدير عام بلدية الفجيرة على حفاوة الاستقبال، موجها الدعوة لمحافظ جنوب سيناء لزيارة بلدية الفجيرة.
ورحب المحافظ بهذه الدعوة الكريمة أن يتم تحديد موعدها مستقبلا، وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين.
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