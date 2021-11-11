زيادة مقار التطعيم بلقاح كورونا فى سوهاج إلى 79 مركزًا 

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن زيادة عدد مراكز اللقاح المخصصة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد لتصل إلى 79 مركزًا وبزيادة 32 مركزًا لتغطى جميع أنحاء المحافظة، بهدف توفير الخدمات للمواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم.





وأوضحت الدكتورة كريمة حامد، أن تلك الزيادة تأتى فى إطار خطة الدولة الوقائية وتيسيرًا على المواطنين لتخصيص مراكز قريبة منهم، وضمن خطة وزارة الصحة و مديرية الشؤون الصحية بسوهاج للتصدى لجائحة فيروس كورونا.

وأشارت وكيل وزارة الصحة أن المراكز الجديدة هى كالآتى :

مركز سوهاج : وحدات الشيخ مكرم / روافع القصير/ المركز الطبى

مركز أخميم : وحدات السلامونى / أبار الوقف / الصوامعه شرق

مركز ساقلتة : وحدتى الفارسية / فاوجلى

مركز دار السلام : وحدات أولاد الشيخ / عزبة رضوان/ البلابيش بحرى

مركز البلينا : وحدات طب الأسرة اولاد عليو /بنى حميل / الساحل قبلى

مركز المنشاة: وحدات طب الأسرة اولاد على / الرويهب / النويرات

مركز جرجا : وحدات البربا بندار الغربية/ المشاودة الغربيه

مركز المراغة وحده طب الأسرة الشيخ شبل /الشيخ يوسف / الغريزات

مركز جهينه وحدات نزة الهيش/ جهينة الجنوبية / عنيبس

مركز طهطا: وحدات كوم بدر/كوم حمد / عيادة حى السوق البرانى

مركز طما :وحدة طب الاسرة التحرير /كوم إشقاو / الحما

وفى السياق، أشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن مديرية الشؤون الصحية بسوهاج اقتربت من تطعيم مليون مواطن على أرض المحافظة، منذ انطلاق حملة التطعيم وأكدت على توافر اللقاحات، وأن المراكز تستقبل المواطنين يوميا وبصورة منتظمة واستقرار الوضع الصحى بالمحافظة، وأضافت أيضا أن هناك مراكز متنقلة تعمل يوميا بجانب المراكز الثابتة المذكورة.

وناشدت المواطنين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم التخلى عنها، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة للوقاية من الإصابة، كما حثتهم على ضرورة التسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مؤكدة أمان وفاعلية اللقاح.