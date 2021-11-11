فيديو- جولة السيدة انتصار السيسى فى مشروعات حياة كريمة بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - واستمعت السيدة انتصار السيسى، لشرح عن تطورات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرية، ثم تفقدت المكتبة التى تم تنفيذها بمركز شباب القرية، الذى تم تجديده ضمن مشروعات المبادرة.

كما تفقدت السيدة انتصار السيسى معرض المنتجات الحرفية لأهالى القرية، حيث استعرض المشاركون منتجاتهم المتنوعة، كما تفقدت القافلة الطبية التى تم تنفيذها داخل مركز شباب شما لخدمة أهالى القرية والتى تضمنت كافة التخصصات الطبية.

بعدها تفقدت السيدة انتصار السيسى، بعض المشروعات الجارى تنفيذها، مثل مجمع الخدمات ومدرسة سامح طاحون التى تستهدف تخفيض الكثافة بفصول القرية، ومجمع الخدمات الصحية الذى يستهدف تحويل الوحدة الصحية السابقة الى مركز شامل لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة.

كما تفقدت أيضا مدرسة شما المختلطة، ووزعت الهدايا على الأطفال المتواجدين واستمعت إلى شرح من القائمين عليها.

واختتمت الجولة بتلبية دعوة إحدى السيدات لزيارة منزلها بالقرية.