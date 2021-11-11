تعويم الباخرة ”ملكة النيل” بعد تعرضها للشحوط أمام معبد كوم أمبو بأسوان

نجحت جهود الأجهزة المختلفة بمحافظة أسوان، مساء اليوم، الخميس، في إعادة تعويم الباخرة السياحية التي تعرضت للشحوط أمام مرسى معبد كوم أمبو، وعلى متنها 70 سائحاً من مختلف الجنسيات قادمة من الأقصر وكانت في طريقها إلى مدينة أسوان.

واستعانت لجنة إدارة الأزمة التى شكلها محافظ أسوان، برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، ومشاركة المهندس محمد علي الشروني مدير عام الري، ومسئولين من هيئة النقل النهري وشرطة الإنقاذ النهري وآخرين، بباخرة سياحية أخرى للمساعدة في سحب الباخرة العالقة فوق إحدى الجزر وسط النيل أمام معبد كوم أمبو، كما دفعت هيئة النقل النهري، بـ2 كراكة و2 صندل لمحاولة سحب الباخرة، بجانب أعمال شفط الرمال.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم استكمال البرنامج السياحي للأفواج السياحية المقيمة به بزيارة معبد كوم أمبو وزيارة المواقع السياحية والأثرية بمدينة أسوان بعد مواصلة رحلتهم بواسطة أتوبيسات سياحة برية، بجانب استمتاعهم بالخدمات الترفيهية والسياحية المقدمة لهم.