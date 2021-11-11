محمد النني " إمام" صلاة العشاء فى المنتخب برفقة صلاح .. صورة

حرص لاعبو المنتخب الوطنى على أداء صلاة العشاء بملعب 11 نوفمبر الذى يستضيف مباراتهم أمام أنجولا غدًا بالعاصمة لواندا في إطار مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة للمباراة الفاصلة لكأس العالم 2022 بقطر. ونقل محمد طه مراسل قنوات اون تايم سبورتس كواليس تدريب منتخب مصر الأخير استعدادًا لمواجهة أنجولا غدًا ، وتضمنت أداء اللاعبين لصلاة العشاء في أرض الملعب. ويتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط ، بينما يأتى منتخب ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط، ثم الجابون ثالثا بـ4 نقاط، وتتذيل انجولا المجموعة بـ3 نقاط. وتضم قائمة منتخب مصر كلا من : حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) ، محمد أبو جبل ( الزمالك ) ومحمد صبحي ( فاركو ) ومحمود جاد (إنبي)، الدفاع: اكرم توفيق ( الأهلي ) وأحمد فتحي ( بيراميدز ) وأحمد حجازي ( الاتحاد السعودي ) واحمد ياسين ( البنك الأهلي ) وايمن اشرف ( الأهلي ) ومحمود علاء ( الزمالك ) واحمد فتوح ( الزمالك ) ومحمد حمدي ( بيراميدز ) ومحمود حمدي "الونش" ( الزمالك )، الوسط: محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) وحمدي فتحي ( الأهلي ) وعمرو السولية ( الأهلي ) وامام عاشور ( الزمالك ) وعبد الله السعيد ( بيراميدز ) ومصطفى فتحي ( الزمالك )، الهجوم: ومحمد شريف ( الأهلي ) وأحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي ) ومصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي ) ومروان حمدي ( سموحة ) ومحمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي ) محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي ). لاعبو المنتخب يؤدون صلاة العشاء

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