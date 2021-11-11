فى إطار دعمها لتنمية الريف المصرى.. السيدة انتصار السيسي في زيارة ميدانية بمحافظة المنوفية.. "فيديو"

رصد فيديو تفاصيل الزيارة الميدانية التى أجرتها السيدة انتصار السيسى لقرية شما بمحافظة المنوفية، فى إطار دعمها للمشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة". واستمعت سيادتها لشرح عن تطورات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرية، ثم تفقدت المكتبة التى تم تنفيذها بمركز شباب القرية الذى تم تجديده ضمن مشروعات المبادرة.

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