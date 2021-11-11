السفير البريطانى يهنئ مصر على اختيارها لاستضافة قمة المناخ COP27

وجه السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى، مساء الخميس، التهنئة لمصر لاختيارها لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم "كوب 27". وقال بايلى - فى تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر- "مبروك لمصر على اختيارها لاستضافة COP27. وأعرب السفير عن التطلع إلى مواصلة العمل المشترك بين القاهرة ولندن لمعالجة قضايا تغير المناخ. وتستضيف شرم الشيخ رسميا مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 فى 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليا. شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الاجتماع التنسيقي اليومي لوزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26. وتقدمت وزيرة البيئة المصرية بالشكر للمجموعة الأفريقية على ثقتهم ودعمهم لترشيح مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وأكدت على التزام مصر بأن يتضمن هذا المؤتمر شواغل وتحديات القارة الأفريقية والتركيز عليها ليكون مؤتمرا أفريقيا يخدم العالم أجمع. وشددت وزيرة البيئة على دعم مصر الدائم والمستمر للقارة الأفريقية لمواجهة تحدياتها البيئية وخاصة آثار تغير المناخ، ومساعدة الدول الأفريقية على بناء قدراتها الوطنية واعداد خططها الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى تحمل مصر توحيد الصوت الأفريقي منذ توليها رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة والتفاوض باسم المجموعة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس في 2015، واستمرارها في الدفاع عن مصالح القارة.

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