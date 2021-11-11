/660864/نادين-نجيم-شعب-مصر-مشاعره-حقيقية-وبيحتضن-المواهب

أعربت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن حبها الشديد لمصر والمصريين، مشيرة إلى أنه الشعب المصري من أكثر الشعوب الحريصة على التعبير عن مشاعرهم ودائما ما تراها حقيقية.

دوت الخليج يرصد رأي نادين نسيب نجيم في الشعب المصري

وقالت نادين نسيب خلال برنامج “معكم”، التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: “اللي بيمز مصر مش بس جمالها ومناطقها السياحية، اللي بيمزها شعبها، والناس اللي بتحضن المواهب، قبل ما أشوفهم في الجونة كانت في الشوسيال ميديا كانو حريصين عن التعبير عن مشاعرهم باستمرار، مشاعرهم حقيقية، وصريحة وبيصقفوا لأي شخص موهوب وبيدعموه من غير ما يعرفوا جنسيته”.

أخر أعمال نادين نجيم

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "صالون زهرة" وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي، وتلعب نادين نسيم نجيب دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها.

ويشارك في بطولة صالون زهرة مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.

سر نجاح ندين نجيم في صالون زهرة رغم أزمة طلاقها

قالت نادين نسيب، خلال لقائها ببرنامج “معكم”، التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائيات cbc، متحدثة عن سر نجاحها في مسلسل «صالون زهرة»: “كنت باجي على التصوير مش مؤيدة بأي شيئ، حسيت حالي مثل العصفور الطائر، حسيتها اني فيه بيني وبين زهرة حاجات كتير، والتصوير كان المنفذي تبعي، كنت باجي على التصوير بتخلص من كل المشاكل وأرجع تاني لحياتي الطبيعية”.

وتاعبت نادين موضحة صفات تجمعها بينها وبين “زهرة” بالمسلسل بأنها كانت تشعر أنها تشبهها لحد كبير، وبين نقاط تلاقي كثيرة جدا، ثم بدأت بالتعاون مع منى الشاذلي في رصد هذا الشبه بينهما، فقالت: “لدي مخالب وأنياب في بعض الأوقات، لدي بعض الأشياء والألام لم أفصح عنها حتى الأن، فبداخلي معارك عم بخوضها بمفردي”.