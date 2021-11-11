نادين نجيم: «عمليات التجميل حرية شخصية..والمرأة حقها تزود جمالها»

/660865/نادين-نجيم-عمليات-التجميل-حرية-شخصيةوالمرأة--حقها-تزود-جمالها

أوضحت الفنان نادين نسيب نجيم، موقفها من عمليات التجميل خاصة بعد أن تعرضت للعديد من الهجوم بعدما غيرت ملامحها في الفترة الأخيرة رغم فوزها بملكة جمال العالم لعام 2004.

دوت الخليج

وقالت نادين نجيم خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، خلال برنامج “معكم”: “متضايقتش من اللى يقول نادين كانت أحلى قبل عمليات التجميل أنا بعمل اللى يريحنى واللى بشوفه بعمله، وهى حرية شخصية، هما منتخبونيش ملكة جمال العالم في 2004 من فراغ، أنا خدت اللقب عن جدارة واستحقاق، وبما إن الأساس الحلو موجود محافظش عليه ليه”.

وأضافت: “أي إمرأة في العالم من حقها تهتم بجمالها حتى لو كانت أساسها جميل، اي المانع انها تزوده”.

نادين نجيم تكشف سر جمالها

هذا وفجرت الفنانة نادين نجيم تصريحات جريئة في إحدى حفالاتها جول سر جمالها أو سر جمال عدد كبير من المشاهير بشكل العام، نافيا كل ما يتداوله هؤلاء النجوم بأن هذا التألق بسبب كثرة شرب المياة أو الرياضة.

وقالت نادين نجيم، في فيديو تداوله عدد كبير من رواد السوشيال ميديا: “ اللى بيقلكن بنشرب مايه وبلعب رياضة لا، بنعمل بوتكس وفيلر واتشجعوا واعملوا وظبطوا حلكم”.

نادين نسيب توجه رسالة للمصريين

وظهرت الفنانة نادين نسيب نجم الدين مؤخرا ، باطلالة أنيقة ومميزة وجريئة خطفت بها الأنظار مرتديةً فستان باللون التايجر ذات واتسم ستايل الفستان بجانب مكشوف من الصدر وقصير فوق الركبة وهو ما جعل إطلالتها جريئة وارتدت معه بعض المجوهرات الفخمة، واعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الشفاه باللون البينك وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

وشاركت نادين تلك الإطلالة مع الجمهور، معلقة: "بحبكم من كل قلبي تحية كبيرة لمصر وأهل مصر بتشرف بوجودي معكم أحلي ناس شكراً ياسمين لدعوتي كان لقاء رائع مع كل المحبين وياريت قدرت اتصور مع الكل بشوفكم قريباً"