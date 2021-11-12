جدة - نرمين السيد - ثمنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، اختيار مصر رسميا لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 العام المقبل بمدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أننا معا يمكننا الوصول لمستقبل أكثر اخضرارا.





وقالت المشاط عبر حسابها بموقع تويتر "بدأت رحلتنا إلى شرم الشيخ! رسميا مصر تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 بشرم الشيخ مدينة السلام نيابة عن قارة إفريقيا، نحو البناء على إنجازات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 بجلاسجو، معا يمكننا الوصول لمستقبل أكثر اخضرارا". وكان قد أعلن مساء اليوم الخميس، اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال الجلسة الختامية لمؤتمر جلاسجو COP26 المنعقد حاليا فى اسكتلندا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المشاط عن استضافة مصر لـCOP 27: معا يمكننا الوصول لمستقبل أكثر اخضرارا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.