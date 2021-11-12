أمريكا تهنئ مصر على استضافتها مؤتمر المناخ لعام 2022

جدة - نرمين السيد - وقال المبعوث الأمريكى الخاص لشؤون المناخ، جون كيرى، فى تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "تهانينا لمصر بصفتها المستضيف الجديد لـ كوب 27 وتهانينا كذلك للإمارات على استضافتها كوب 28".
وأضاف أن الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع كلا الدولتين من أجل مواصلة التقدم الذى تم إحرازه فى جلاسجو".
ومن المقرر، أن تستضيف مصر رسميًا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ فى 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة المقبلة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسجو المنعقد حاليا.
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