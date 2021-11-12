رئيس هيئة تنشيط السياحة يبحث مع منظمى الرحلات بالسوق الألمانى سبل التعاون

جدة - نرمين السيد - شارك عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، عبر خاصية الزوم، فى الاجتماع الذى عقد بمقر السفارة المصرية ببرلين مع أهم منظمى الرحلات ومتخذى القرار السياحى بالسوق الألمانى؛ حيث تم بحث دفع الحركة السياحية إلى مصر.





ويعتبر هذا الاجتماع - الذى حضره السفير خالد جلال سفير مصر فى برلين، ومحمد فرج الملحق السياحى بالمكتب السياحى المصرى فى برلين، ونوربرت فيبش رئيس اتحاد الشركات الألمانية DRV- ضمن سلسلة الاجتماعات التى يجريها المكتب السياحى المصرى ببرلين مع متخذى القرار السياحى بالسوق الألمانى ومنظمى الرحلات للوقوف على آخر المستجدات والخطط التى تم وضعها لدفع الحركة السياحية إلى المقصد السياحى المصرى وكذلك دراسة ومناقشة سبل التعاون خلال الفترة القادمة استعدادا للموسم السياحى الشتوى.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة السياحة والآثار لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة.

وخلال الاجتماع استعرض الرئيس التنفيذى للهيئة المميزات والمقومات السياحية والأثرية التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى والتى تجعله فى مصاف الدول السياحية، كما تطرق الاجتماع الى استعراض الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالقطاع وكذلك السائحين خلال زيارتهم للمقصد السياحى المصرى.

كما تم الإشارة خلال الاجتماع الى التسهيلات والتحفيزات التشجيعية التى تقدمها الحكومة المصرية لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتشجيع منظمى الرحلات السياحية الكبرى على تنظيم مزيد من الرحلات إلى المقصد السياحى المصرى.

من جانبهم أكد منظمو الرحلات أن هناك تحسنا ملحوظا فى حجم الطلب على المقصد السياحى المصرى وأن مصر تتصدر المقاصد السياحة بالسوق الألمانى فى الوضع الراهن، كما أشاروا إلى أنهم يدرسون زيادة الرحلات إلى مدينة شرم الشيخ، معربين عن سعادتهم باستمرار التعاون البناء والمثمر مع المكتب السياحى المصرى ببرلين.

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرار اللقاءات بشكل دورى لدراسة ما يتطلبه السوق فى المرحلة القادمة لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحى المصرى.