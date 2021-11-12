كيروش "يجرب" شريف وأفشة لخلافة مرموش فى الجبهة اليمنى أمام أنجولا

شهد مران منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش قبل مواجهة أنجولا في التاسعة مساء غد الجمعة، تجربة محمد شريف ومحمد مجدي أفشة في مركز الجناح الأيسر ليحل مكان عمر مرموش المصاب والذى يغيب عن معسكر الفراعنة، تمهيدًا للدفع بأحدهما قبل مباراة الغد.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما يأتى منتخب ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط، ثم الجابون ثالثا بـ4 نقاط، وتتذيل انجولا المجموعة بـ3 نقاط.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) ، محمد أبو جبل ( الزمالك ) ومحمد صبحي ( فاركو ) ومحمود جاد (إنبي).

الدفاع: أكرم توفيق ( الأهلي ) وأحمد فتحي ( بيراميدز ) وأحمد حجازي ( الاتحاد السعودي ) واحمد ياسين ( البنك الأهلي ) وايمن اشرف ( الأهلي ) ومحمود علاء ( الزمالك ) واحمد فتوح ( الزمالك ) ومحمد حمدي ( بيراميدز ) ومحمود حمدي "الونش" ( الزمالك ).

الوسط: محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) وحمدي فتحي ( الأهلي ) وعمرو السولية ( الأهلي ) وامام عاشور ( الزمالك ) وعبد الله السعيد ( بيراميدز ) ومصطفى فتحي ( الزمالك ).

الهجوم: ومحمد شريف ( الأهلي ) وأحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي ) ومصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي ) ومروان حمدي ( سموحة ) ومحمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي ) محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي ).