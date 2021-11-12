/660868/كيف-ستتعامل-الدولة-مع-المواطنين-الغير-ملقحين-بشأن-دخول-أماكن-عملهم-الصحة-تجيب

يقترب موعد تنفيذ قرارات الحكومة الأخيرة بشأن منع الغير ملقحين غير حاملي شهادة تلقي اللقاح من دخولهم أماكن عماهم أو مقارهم سواء مواظفين او طلاب، لذلك كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن آخر استعدادات وزارة الصحة من أجل تنفيذ القرار.

عدم السماح بدخول أي موظف إلا وهو معه شهادة التطعيم

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج كلمة السر عبر قناة صدى البلد بأنه لن يسمح بدخول أي موظف إلا وهو معه شهادة التطعيم أو تطبيق اطمئن للتأكد من أنه حصل على التطعيم وتلقى الجرعتين بداية من 15 نوفمبر المقبل.

تطعيم أكثر من نصف مليون مواطن في اليوم

ونوه أنه بداية من يوم 1 ديسمبر سيتم عدم السماح للمواطنين بالدخول مقارهم الحكومية دون الشهادة الخاصة بالتطعيم ، مضيفا أن أن هناك توسع في حملة التطعيمات في كل أنحاء الجمهورية حيث يتم تطعيم أكثر من نصف مليون مواطن في اليوم.

دوت الخليج

وأشار لدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن هناك مبادرة بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة على مستوى محافظات الجمهورية بفتح مراكز الشباب من أجل التسجيل وتلقي اللقاح في نفس الوقت إضافة إلى وجود نقاط ثابتة في محطات المترو والمولات وأمام الكنائس والمساجد.