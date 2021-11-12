/660869/بالصور-جيهان-البيومي-تطالب-تقوم-بجولة-لمنطقة-الناصرية-لتفقد-أحوالها-ومتابعة-إزالة-القمامة

قامت اليوم النائب جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمرافقة ممثلي وزارة البيئة د. طارق العربي ( مدير ادارة المخلفات بوزارة البيئة ) ومسئول هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة المهندس عرفة محمد، بجولة الى أهل منطقة الناصرية ومتابعة إزالة القمامة والمخلفات المضرة والتي تؤثر سلبا على صحة اولادنا وأهلنا بمنطقة الناصرية وأجوارها.

دوت الخليج ويأتي ذلك في ضوء الدور الرقابي للنائبة ا.د. جيهان البيومي، وابرارا لقسم خدمة المواطن، والتعاون المشترك بين الجهاز التنفيذي و الجهاز التشريعي والرقابي. وطالبت النائبة جيهان البيومي جميع القيادات التنفيذية والتي تتعامل في الصفوف الأولى مع المواطن أن تكون حياة المصري الكريمة التى يسعى إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه ونتكاتف جميعا لتحقيقه.

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