عاجل .. الرئيس لوزيرة الجيوش الفرنسية: مكافحة الإرهاب تتطلب التنسيق الجماعى

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول تطوير التعاون العسكرى بين مصر وفرنسا، وتبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الاقليمية.

وقد عبر الرئيس عن التقدير والثقة تجاه العلاقات الاستراتيجية مع فرنسا فى مختلف المجالات خاصة الشق الأمنى والعسكري، ومعرباً عن التطلع إلى تطوير التعاون الثنائى على نحو يساهم فى مواجهة التحديات القائمة ويحقق التنمية والرخاء لشعبى البلدين الصديقين.

من جانبها؛ أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية الأهمية التى توليها بلادها لتعزيز التنسيق وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين مصر وفرنسا خاصة التعاون العسكرى البلدين وفى إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب ولما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث بشأن تطوير التعاون العسكرى بين البلدين، حيث أكد الرئيس على أن مواجهة التحديات فى المنطقة ومكافحة الإرهاب تتطلب توحيد الجهود والتنسيق الجماعى لضمان قوة وفاعلية المواجهة، وقد تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق الثنائى فى الفترة المقبلة بين الجانبين من أجل مواجهة الإرهاب وتقويض خطورة العناصر الإرهابية وانتقالها من بؤر التوتر إلى مناطق أخرى مما يهدد الأمن الإقليمى بأسره خاصة فى منطقة شمال إفريقيا والساحل الإفريقي.

كما تم تناول آخر المستجدات على صعيد الأزمة الليبية، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية دعم المسار السياسى فى ليبيا والتمسك بانعقاد الانتخابات المرتقبة فى ٢٤ ديسمبر القادم والتى من خلالها سيتم تولى سلطة شرعية منتخبة من قبل الإرادة الحرة للشعب الليبي، الأمر الذى يأذن ببداية صفحة جديدة للدولة الليبية واستعادة مؤسسات الدولة والامن والاستقرار وخروج القوات الاجنبية ويلبى تطلعات شعبها.