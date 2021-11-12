نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت محركات جوجل في البحث عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الخاصة بشهر سبتمبر الجاري 2021م ولذلك يمكن على جميع العملاء المستفيدين الاستعلام عن فاتورة التليفون، ويمكن تسديدها إلكترونياً، يمكن على جميع العملاء المستفيدين سداد فاتورة التليفون الارضي الخاصة بالشهر الجاري 2021م وهذا من مختلف أنحاء الجمهورية، حيث أن يمكن من قبل أي مكتب خاص بالبريد المصري في مختلف أنحاء الجمهورية.

ومن الجدير بالذكر أن يمكن على جميع العملاء الوصول إلى رابط معرفة فاتورة التليفون الارضي الخاصة بشهر سبتمبر الجاري 2021م وهذا بناءاً على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بشركة الاتصالات المصرية، ولذلك يجب اتباع كافة الخطوات التي يتم الايضاح عنها من خلال موقع ثقفني.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي :

يجب على العملاء الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بشركة الاتصالات المصرية. ثم بعد ذلك يجب إدخال رمز المنطقة، رقم التليفون الأرضي الخاص بالعميل. ثم يجب الضغط على أيقونة “إظهار الفواتير”.

بالإضافة إلى ذلك أن أن يمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي الخاصة بشهر سبتمبر الجاري 2021م وهذا من خلال الاتصال على الرقم المباشر الخاص بشركة الاتصالات المصرية وهو 19777 حيث أن يمكن بعد دخل إدخال بعض المعلومات المطلوبة الخاصة بالعميل، في هذه الحالة يمكن على العميل معرفة قيمة الفاتورة الجديدة الخاصة بالعميل.

الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي :

يمكن على العميل الاتصال بالرقم المباشر الخاص بالشركة 19777

ثم بعد ذلك إدخال رمز المنطقة ورقم الهاتف الأرضي.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي:

منافذ فوري. منافذ أمان. منافذ خدماتي. منافذ مصاري. مكتب البريد المصري.

ومن المؤكد أن سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونياً، ومن قبل الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بشركة الاتصالات المصرية، ولذلك يجب على جميع العملاء إدخال كود المنطقة الخاص بهم، ورقم الهاتف الأرضي، ثم انقر على مربع “إظهار الفواتير” حيث أن يمكن على العملاء اختيار سداد الفاتورة الجديدة الخاصة بهم، وإضافة البريد الإلكتروني الخاص بهم أيضاََ، ولذلك يعد أتباع كافة الإجراءات يجب النقر على خانة سداد فاتورة التليفون الارضي، ولذلك في هذه الحالة يمكن على العملاء الدفع من خلال الفيزا أو الماستر كارد.