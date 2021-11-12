/660870/مرثا-محروس-اطلاق تطبيق -My-NTRA-لمستخدمي-المحمول-يستلزم-توعية-المواطنين-بأهميته

صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي إطلاق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطبيق MyNTRA الذي يعد أول تطبيق من نوعه للتحكم بخدمات الاتصالات.

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حيث قالت هذا التطبيق يعد من التطبيقات الرائدة عالميا وعلينا رسم خريطة الدعايا له وتوعية المواطنين بأهميته فهو يتيح عده خدمات أهمها أنه سوف يسهل علي المواطنين حصولهم علي خدمات الاتصالات الأساسية من خلال هاتفهم المحمول كتصعيد الشكاوي ومتابعتها والتواصل لحلها وأيضا يمكن لمستخدم التطبيق أن يقوم بتحويل الشبكة التي هو عليها مع الاحتفاظ بنفس رقمه كما يعمل علي قياس سرعة الانترنت سواء كان من الواي فاي WiFi أو من انترنت شبكة المحمول .

بالإضافة إلي قياس مستوي جودة الخدمة بالمنطقة التي يحددها وهذا يتم بواسطة خريطة تفاعلية ومن أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق هو التأمين والحد من عمليات احتيال وسرقة الخطوط وهذا يتم من خلال معرفة مشتركين التطبيق بعدد الخطوط المسجلة باسمه عن طريق رقمه القومي واخيرا الخدمات الأساسية كالعروض وانظمة اشتراك الباقات والاستهلاك.

مرثا محروس: اطلاق تطبيق My NTRA لمستخدمي المحمول يستلزم توعية المواطنين بأهميته

كل هذا يتم دون الحاجة إلي التواصل مع مراكز الاتصالات والتوجه إلي الفروع وأضافت "محروس" علينا بدعم أجهزة الدولة وتقدير جهودها في تلبية الخدمات الرقمية الأساسية للمواطنين مما أطالب بتتفيذ الدعايا التي يستحقها والاعلان عنه بشكل يليق به مما يعزز التواصل ويظهر خطة الدولة وسياستها الاستراتيجية في دعم عميلة التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية .