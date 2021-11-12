صور.. محافظ السويس يفتتح أعمال التطوير بمقر نقابة المهندسين

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ السويس عبد المجيد صقر، والمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، والمهندس حسن عبد العليم الأمين العام لنقابة المهندسين ونقيب مهندسى السويس مبنى نقابة المهندسين، بشارع الجيش بالسويس عقب أعمال التطوير والتجديد الذى أجريت بالمبنى.





وتفقد المحافظ والنقيب مبنى نقابة المهندسين والأقسام المختلفة والتصميمات المعمارية والهندسية والفنية التى استخدمت بالمبنى ليليق بأبناء السويس ثم شهدا عرض تسجيلى عن مراحل إنشاء الصرح الكبير وجهود النقابة لانجازه.

وأكد محافظ السويس - فى كلمته - أن نقابة المهندسين شريك رئيسى مع المجلس التنفيذى للمحافظة؛ لتنفيذ جميع الأعمال والمشروعات، مضيفا "بذلنا جهود كبيرة خلال 3 سنوات من أجل تطوير السويس، وسنبذل المزيد من أجل تنمية وتطوير المدينة فى العديد من المجالات؛ لتعود السويس الجميلة مرة أخرى عروسا للبحر الأحمر.

وقال نقيب المهندسين، إن محافظة السويس بقعة طاهرة من تراب مصر، وكانت مثالا للصمود على مدار عقود من الزمان.

وأضاف ضاحى - خلال حفل افتتاح المقر الجديد لنقابة مهندسين السويس الفرعية - أنه جرى تغيير ملامح محافظة السويس بشكل كبير بفضل الإنجازات التى حققها المحافظ تحقيق حلم طال انتظاره.