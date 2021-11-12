الأوقاف تقرر إعادة تنظيم أعمال مجالس إدارات المساجد

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، بأنه عملا على تعظيم دور مجالس إدارات المساجد وتفعيل أنشطتها وتشجيع المجالس الجادة منها، وإبراز دورها فى خدمة المسجد أو خدمة المجتمع، ينبه على جميع المديريات سرعة موافاتنا بصورة رسمية من قرار تشكيل مجالس الإدارات ورقم حساب كل مجلس إدارة منها على حدة وأهم أنشطته التى قام بها منذ اعتماده أو آخرين عامين أيهما أقرب سواء فى خدمة المسجد أم خدمة المجتمع، وذلك فى موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.





وقال إن ذلك يأتى حتى يتسنى للقطاع الدينى إصدار قائمة معتمدة ومحدثة بمجالس الإدارات الرسمية الجادة، وأرقام حساباتها، ليعرف المجتمع هذه المجالس المعتمدة ولا يتعامل مع غيرها على أنه مجلس إدارة، وأى مجلس لا يستوفى إجراءات تجديد اعتماده ورفعها من المديرية للقطاع الدينى قبل 31 / 12 / 2021م يعد منحلا وغير رسمى ولا صفة له فى فتح حساب بنكى باسم المسجد أو التعامل باسمه، ولن تتضمنه القائمة التى سيعلنها القطاع الدينى. وشددت وزارة الأوقاف، على كل مديرية رفع مذكرة بمجالس الإدارات المعتمدة لديها والتى استوفت الشروط وإجراءات التجديد لها، ورفع ذلك لرئيس القطاع الدينى لاعتماده، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى حساب غير رسمى، وإصدار قائمة بمجالس الإدارات المعتمدة والحسابات الرسمية وإعلانها على موقع الوزارة، لتحقيق أعلى درجات الوضوح والشفافية، مع تشجيع مجالس الإدارات الجادة والمتميزة سواء فى خدمة المسجد أم فى خدمة المجتمع ، من واقع ما تم رسميًّا من خلال الحسابات والسجلات الرسمية المعتمدة لمجلس الإدارة وتقرير المديرية عن أداء مجلس الإدارة منذ اعتماده أو آخر عامين أيهما أقرب من واقع السجلات الرسمية ومحاضر مجلس الإدارة المعتمدة.

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