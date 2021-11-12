وزير الأوقاف: نعمل على حوكمة التبرعات بالمساجد بما يحقق أعلى درجات الشفافية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إننا نعمل على حوكمة التبرعات بما يحقق أعلى درجات الشفافية ويحول دون سوء استخدامها ويدرأ أى شبهة تجاوز فى التعامل معها.





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