وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد التقوى بالسنبلاوين اليوم

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مسجد التقوى بعزبة حسين فهمى التابعة لقرية ديو الوسطى مركز السنبلاوين اليوم الجمعة 11 / 11 / 2021.





وتبلغ مساحة مسجد التقوى ١٢٠٠ متر بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة بلغت ١٢ مليون جنيه. يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.

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