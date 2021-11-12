سقوط أمطار ورعد.. الأرصاد توجه تحذيرًا لأهالي هذه المحافظات

/660871/سقوط-أمطار-ورعد-الأرصاد-توجه-تحذيرا-لأهالي-هذه-المحافظات

تحدثت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي المحافظات .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز،مضيفة أن طقس اليوم يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، واستمرار الأجواء الخريفية على كافة أنحاء الجمهورية.

الأرصاد توجه تحذيرًا لأهالي لأهالي محافظات جنوب الصعيد

ونوهت منار غانم أن طقس اليوم معتدلا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

وأضافت متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم حار على محافظات جنوب الصعيد، خاصة مع سطوع أشعة الشمس، موضحة أن الطقس يكون لطيفا على تلك المحافظات في ساعات الليل، والصباح الباكر، محذرة من حالة عدم الاستقرار في الطقس على محافظات جنوب الصعيد والتي تشهد اليوم فرص لسقوط أمطار رعدية على بعض المدن مثل أبو سمبل وأسوان ومدن سلاسل البحر الأحمر.

وحذرتمتنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية منار غانم من انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل على محافظات شمال الصعيد ، والتي تصل لـ 15 درجة مئوية .

وأردفت أن هناك تنبؤات بتكاثر السحب على شمال البلاد وبالتحديد على السواحل الشمالية الغربية للبلاد مثل مدن " مطروح “ ، و ”السلوم " ، و" الضبعة " .