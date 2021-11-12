محافظ بورسعيد يتابع البضائع المستوردة المفرج عنها من الجمارك

جدة - نرمين السيد - واصل عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعاته، اليوم الجمعة، مع لجنه المتابعة اللاحقة التى تمر على أماكن البضائع التى تم الإفراج عنها من الجمارك والتحقق من وجودها والاطلاع على فواتير البيع ودفاتر إثبات حركة دخول وخروج المخازن وحركة تداولها.





وأعلن محافظ بورسعيد أن اللجنة ستواصل المرور وفحص عدة أماكن لتخزين البضائع المفرج عنها من الجمارك برسم المنطقة الحرة ومراجعة فواتير التعامل بتلك المخازن، والتأكد من الحالات التى تمارس عملها التجارى وفقا للضوابط وجميع حركة تداول البضائع مثبتة بالدفاتر وكذلك التأكد من الحالات المخالفة للضوابط والإجراءات وسيتم التعامل معها وفقا للقانون بعد التأكد من مخالفتها لضوابط ممارسة النشاط.

وخلال الاجتماع مع اللجنة، أشاد المحافظ بالجهود التى قامت بها خلال الفترة الماضية والإجراءات التى تتخذها لضبط العملية التجارية بالمحافظة، مؤكدا استمرار عملها بكل قوة ومتابعة نتائج الحملات التى يقومون بها.

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