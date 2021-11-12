إنفوجراف- اجتماعات وزيارات ميدانية.. الحصاد الأسبوعى لوزار ة الزراعة

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، "الانفوجراف الأسبوعى" فى نسخته رقم 64، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر الجارى، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.





وأشار الانفوجراف إلى الجولة الميدانية التى أجراها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الوادى الجديد، يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، لتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بها، ومنها مشروع واحة الحرير ومجمع الصوب الزراعية، والواقع ضمن مزارع وادى الطحان شمال مدينة الخارجة.



وخلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، تم الموافقة على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلى، لموسم 2021/2022، مقداره 820 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك وفقا لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناء على الأسعار العالمية، والتكاليف اللازمة للفدان.

وشملت انشطة الوزارة هذا الاسبوع، الاجتماع المشترك الذى عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الزراعة بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاثة؛ لمتابعة ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، فضلا عن عددا من اللقاءات التى عقدها وزير الزراعة، على رأسها لقاء الدكتور عبد الوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى، لبحث الترتيبات النهائية لتنظيم المهرجان الدولى الخامس للتمور المصرية، والمزمع إقامته فى مدينة أسوان الشهر المقبل، كذلك لقاءه والمهندس على أبو سبع مدير عام المركز الدولى للبحوث الزراعية فى الأراضى الجافة “ايكاردا”، والوفد المرافق له، لبحث الاستفادة منة مخرجات البحوث والدراسات الزراعية.



كما استقبل وزير الزراعة، "هان سخابفلد" سفير هولندا بالقاهرة، وعدد من ممثلى الهيئات والشركات العاملة فى قطاع الزراعة المصرية والهولندية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية؛ لبحث سبل التعاون الزراعى بين البلدين، كذلك التقى الوزير و"اندراش كوفاكش" السفير المجرى بالقاهرة، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بقيام وزيرى الزراعة والرى بزيارة رسمية الى جمهورية المجر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه أثناء الزيارة الرئاسية الأخيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمجر للمشاركة فى قمة فيشجراد.

وافتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ايضا هذا الاسبوع، مركز حيوانات التجارب ذات مستوى أمان حيوى ثالث بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، كما تفقد، قسم الملوثات العضوية الثابتة بمعمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، والتابع لمركز البحوث الزراعية، بعد انتهاء أعمال تطويره، ورفع كفاءته.

واعلنت وزارة الزراعة عن إقامة مهرجان العسل المصرى، فى دورته الثالثة تحت شعار” ذهب مصر السائل”، وذلك بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة خلال الفترة 24-28 نوفمبر الجارى، بمشاركة 100 عارض، كذلك تم الاعلان عن فتح السوق الصينى أمام صادرات مصر من الرمان، كما أكدت أنه لا صحة لأى نقص فى السلع أو المنتجات الزراعية بأى من الأسواق على مستوى الجمهورية، مشيرة الى توافر كافة السلع والمنتجات الزراعية بما فيها الخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم وغيرها من السلع الغذائية الزراعية بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية دون وجود نقص بأى منها.

وخلال هذا الاسبوع ايضا اطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ومنظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة "فاو" المنصة التفاعلية لمنتدى المزارعين، وذلك بحضور حوالى 135 مشارك من عدة دول مختلفة، كما استقبل مركز بحوث الصحراء وفد يضم من 22 خبير صومالى فى التنمية الزراعية ومختلف المجالات التنموية؛ للمشاركة فى برنامج تدريبى تحت عنوان: الإدارة المتكاملة للأراضى والموارد المائية فى المناطق القاحلة وشبه القاحلة، كما أطلق معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة دورة تدريبية تحت عنوان تطبيق سلامة الغذاء فى مجال إنتاج المخبوزات وذلك فى الفترة من 7 نوفمبر الى 11 نوفمبر 2021.

كما تفقد الدكتور ميشيل افرام رئيس المركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة (إيكادرا) المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، حيث الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، دور المعمل ومايقوم به من تطوير مستمر لمواكبة متطلبات الأسواق الدولية من خلال إضافة العديد من الأجهزة والتى تعد الاحدث فى العالم، والأولى فى مصر والشرق الأوسط، وبلغ عدد الشهادات التى اصدرها المعمل هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء حوالى 5000 عينة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الاعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة.