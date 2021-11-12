نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المحشي الكرنب على أصوله بأحلى وأسرع تسبيكة وسر تسوية الصحيحة بدون ما يفك أو يعجن في المقال التالي

محشي الكرنب يعد من أفضل أنواع المأكولات المفيدة جداً والتي يعتبر عشق كبير لجميع الأشخاص سواء الكبير أو الصغير، وهو من الأكلات المصرية الشعبية الأصيلة التي يتم تحضيرها دائما في الريف، ولكن هناك بعض السيدات الذين يعانون من تحضير المحشي الكرنب ويعتقدون أنه من الصعب جدًا تحضيره من المنزل لأنه يستغرق تحضيرات كثيرة ولهذا يقومون بطلبة من المطاعم، ولهذا يا سيدتي سنقدم لكم أفضل وأسرع وأسهل طريقة لعمل المحشي الكرنب الأصلي من المنزل خطوة واحدة. مقادير عمل محشي الكرنب نصف كيلو من الأرز دون نفع في الماء.

ورق كرنب مسلوق.

كيلو من عصير طماطم.

5 ملاعق من الزيت

2 بصلة مفرومة.

كوب من الكزبرة المفرومة.

كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح.

فلفل أسود ملعقة كبيرة.

كزبرة ناشفة.

رشة قرفة.

كوب من الشبت.

كزبرة.

ملعقة من الكركم.

كوبين من مرقة اللحمة أو دجاج.

3 معالق كبار من السمن البلدي. طريقة تحضير محشي كرنب نقوم بتحضير حلة كبيرة واسعة ونضع فيها كمية بسيطة من الزيت ثم نضيف البصل ونتركها حتى يذبل قليلا.

بعد ذلك نبدأ بإضافة عصير الطماطم.

في نفس الوقت يتم إضافة 5 فصوص من الثوم المفروم ونتركها لكي يصل الى الغليان.

ثم ترفع الحل على النار نبدأ بوضع جميع المقادير المتبقية من الكزبرة والشبت والبقدونس.

ويترك على نار هادئة مرة ثانية مع اضافة جميع التوابل من بهارات المحشي وايضًا الملح والفلفل الاسود والكزبرة وغيرها.

نبدا بسلق الكرنب فى حلة واسعة وكبيرة جدا، بوضع كمية من الماء ونصف ملعقة من الملح وملعقتين من الكمون.

بعد ذلك نقوم بتقطيعه أوراق الكرنب على شكل أوراق مستطيلة صغيرة.

نبدأ بوضع الارز المغسول في خليط الصلصة التي كنا في تحضيرها.

ثم ناخذ كمية بسيطة من الأرز ونقوم بوضعها في أوراق الكرنب.

ونبدأ بلفها بطريقة المرغوب فيها مثل الجلاش ويفضل أن يكون أصابع المحشي صغيرة.

نضع في قاع حلة المحشى شرائح من الجزر و البطاطس الرفيعة جدًا والقليل من الزيت.

ثم نقوم برص هذا الكرنب في الصينية لحين انتهاء الكرنب بشكل كامل.

وبعد ذلك نقوم بوضعه على النار و نبدا 3 معالق السمن.

نضيف المرقة ونحرك الحلة لكي يتم توزيع الماء بشكل صحيح.

نترك نصف أول طبقة من المحشي بدون ماء هذا هو مقدار المرقة الصحيح.

نتركها حتى يتشرب الماء ثم نهدئ عليه النار حتى يتم تسويته. الوسوم عمر شويل - جدة المحشي الكرنب على أصوله بأحلى وأسرع تسبيكة وسر تسوية الصحيحة بدون ما يفك أو يعجن - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المحشي الكرنب على أصوله بأحلى وأسرع تسبيكة وسر تسوية الصحيحة بدون ما يفك أو يعجن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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