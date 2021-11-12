/660875/عيار-21-بـ-806-جنيه-أسعار-الذهب-في-مصر-اليوم-الجمعة

قام برنامج صباح البلد المُذاع على قناة صدى البلد باستعراض، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، وذلك ليوم الجمعة 21- 11- 2021.

دوت الخليج يرصد أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة سعر جرام الذهب عيار 18 بـ 9186 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا بـ 806 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 921 جنيها للجرام. سعر الجنيه الذهب يسجل 6448 جنيه. هذا وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% ليسجل 1846 دولاراً للأونصة، على الرغم من تراجعه في بداية تعاملات اليوم بنحو 0.5%. ارتفاع أسعار الذهب كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب 1.1% إلى 1851.40 دولار للأوقية.

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