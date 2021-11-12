/660876/اليوم-هشام-جمال-ضيف-عمرو-الليثي-في-برنامج-واحد-من-الناس

يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى، الفنان هشام جمال وفريق وندرز لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة فى حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة «الحياة» اليوم الجمعة فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

دوت الخليج يرصد كواليس حلقة الفنان هشام جمال في برنامج «واحد من الناس» مع دكتور عمرو الليثي.

هشام جمال في استضافة عمرو الليثي

يتناولون الحديث عن فريق «وندرز» كأول فريق غنائى عربى محترف من ذوى الهمم ومن أين جاءت الفكرة.

كما يكشف هشام جمال خلال الحلقة أسرار وكواليس أغنية «بطل الحكاية ونفس الحروف»، والكيميا الفنية التى تجمع هشام جمال ودنيا سمير غانم والتعاون بينهما فى العديد من الاغانى والأعمال الدرامية الناجحة، كما يتطرق إلى إنتاجه العديد من الأعمال الفنية، حيث يعتبر أصغر منتج.

وكان الفنان المصري هشام جمال، أعرب عن دهشته وسعادته بتصفيق كابتن محمود الخطيب له ولزملاءه بعدما انتهوا من غناء أغنية «الأهلي القمة»، التي تم تسجيلها احتفالًا بتحقيق النادي الأهلي للنجمة العاشرة.

هشام جمال في حفل تدشين النجمة العاشرة

نشر جمال صورة للخطيب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، والتي ظهر بها وهو يصفق لهم بعدما انتهوا من غناء «الأهلي القمة»، وعلق عليها قائلًا: "اتفاجئت لما نزل من على المسرح وعرفت أن الأسطورة كابتن محمود الخطيب وقف يسقفلنا أنا وزمايلي بعد الأغنية.. مبروك النجمة العاشرة".

أغنية الأهلي القمة

أغنية «الأهلي القمة» من كلمات المؤلف أيمن بهجت قمر، وغناء رامي جمال، وفريق وما، وأحمد سعد، وهشام جمال.

كلمات أغنية الأهلي القمة

وتقول كلمات أغنية الأهلي القمة: "سلمة بعدها سلمة، بيطول الأهلي السما.. وأدى اسمه وفوق الكل وعالي.. ودولاب بطولات عمال يتملي، يتشرف اللي انتمنى لأهلي القمة.. اسم على مسمى.. أهلي وفي دمي بتشجيعه بتباهي، هتزيد وتعلي.. احسبلي وقولي في السنة شوف كام بطولة حققناها، مرحلة بعدها مرحلة.. والرجالة مكملة، ده محلي وقاري عالمي وقدرنا نعدي بعيد عن أي مقارنة ومنتهية المسألة، الأهلي القمة، اسم على مسمى.. أهلي وفي دمي بتشجيعه بتباهي، هتزيد وتعلي.. احسبلي وقولي في السنة شوف كام بطولة حققناها، إنجاز بالجهد أتدفع والكل في حبه اندفع، فكر وخطة وتكتيك ودراسة نتيجته ده باصها ده شاتها رصاصة معاها الكاس اترفع،الأهلي القمة، اسم على مسمى.. أهلي وفي دمي بتشجيعه بتباهي، هتزيد وتعلي.. احسبلي وقولي في السنة شوف كام بطولة حققناها، الأهلي وبعده ولاده يجو.. وده سر وأسباب تتويجه، القيم الأخلاق والحكمة.. ده يساوي نجمة وراها نجمة، الأهلي القمة، اسم على مسمى.. أهلي وفي دمي بتشجيعه بتباهي، هتزيد وتعلي.. احسبلي وقولي في السنة شوف كام بطولة حققناها".