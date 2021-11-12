نواب البرلمان يثمنون مشاركة مصر في مبادرة افريقيا الذكية. ويؤكدون: التحول الرقمي  لم يعد مظهراً من مظاهر رفاهية الدول.. والمبادرة تدعم القارة السمراء في مواجهة تحدياتها التكنولوجية

/660877/نواب-البرلمان-يثمنون-مشاركة-مصر-في-مبادرة-افريقيا-الذكية-ويؤكدون-التحول-الرقمي -لم-يعد-مظهرا-من-مظاهر-رفاهية-الدول-والمبادرة-تدعم-القارة-السمراء-في-مواجهة-تحدياتها-التكنولوجية

ثمن نواب البر لمان مشاركة مصر فى الاجتماع العاشر لمجلس إدارة مبادرة أفريقيا الذكية التابع للاتحاد الأفريقى والذى عقد افتراضياً بمشاركة ٢٥ دولة أفريقية، معتبرين أنها تءكد ريادة مصر في المنطقة إضافة إلى ضرورة التحول الرقمي بالنسبة للقارة السمراء في مواجهة التحديات.

وتعليقا على مبادرة افريقيا الذكية ومشاركة مصر بها، قال النائيب حسانين توفيق أن مشاركة مصر بمناقشة استراتيجية السوق الرقمى الموحد فى أفريقيا ممثلة فى وزير الإتصالات نيابة عن رئيس الجمهورية مثلت رسالة تفاؤل كبيرة عن حجم الجهود التى تبذل فى الشارع المصرى بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

التحول الرقمي

ولفت عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ إلى أن مصر تخطو بخطىً ثابتة نحو التحول الرقمى، الذي لم يعد مظهراً من مظاهر رفاهة الدول وإنما أضحى واقعاً لا غنى عنه لفتح آفاقٍ رحبة للنهوض بمجتمعاتنا فى أفريقيا، وخدمة مواطنينا بوسائل تليق بهم.

وأكد حسانين توفيق على أن الثورة الصناعية الرابعة تحتم على الجميع التعاون وتبادل الخبرات والرؤى حول تحديات القارة السمراء ودور التكنولوجيا فى تطويعها من خلال مبادرات فعالة كالتي أطلقتها مصر "كأس أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، والمركز المصرى الإفريقى للتدريب فى مجال تنظيم الاتصالات، والمركز الإقليمى للتدريب البريدى.

وأيضا أكد حسانين توفيق أهمية التحركات الخاصة كما بتبادل الخبرات حول مشروعات التحول الرقمى التى تقوم بتنفيذها الدولة المصرية والتى تشمل إطلاق ٢٠٠ خدمة حكومية رقمية للمواطنين بحلول عام ٢٠٢٣ مع الأشقاء في أفريقيا.

وثمن النائب أحمد نشات منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مشاركة مصر من خلال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في الاجتماع العاشر لمجلس إدارة مبادرة أفريقيا الذكية التابع للاتحاد الأفريقي والذي عقد افتراضيا لمناقشة استراتيجية السوق الرقمي الموحد في أفريقيا بمشاركة 25 دولة إفريقية.

دوت الخليج

وقال نشات منصور في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الدولة المصرية بقيادة الرئي السيسي اهتمت بشكل كبير الفترة الأخيرة بالتحول الرقمي، والقطاع التكنولوجي، عن طريق تطوير البنيات التحتية للقطاع، موضحا ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دوره أساسي في تسريع عجلة النمو الاقتصادي، لوسائله المتعددة والحديثة المحفزة للاستثمار والداعمة للقرارت الاقتصادية والاجتماعية.

اتصالات النواب: مشاركة مصر في مبادرة أفريقيا الذكية يؤكد أهمية التكنولوجيا في مواجهة تحديات القارة السمراء

وتابع النائب احمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة أفريقيا الذكية، ستعمل على تبادل الخبرات العلمية المتعلقة بالقطاع التكنولوجي، لأمر الذي يعود بالنفع على الجميع، كما ان مشاركة مصر يؤكد الجهود الذي قامت بها على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع التكنولوجي، من اجل توفير خدمات سهلة وميسرة للمواطنين، إضافة إلى عكس ريادتها وقوتها في المنطقة والقارة السمراء.

واستطرد وكيل اتصالات النواب حديثه موضحا أن جائحة كورونا التي أحكمت سيطرتها على العالم بأسره، وكبحت جماح العديد من الدول المتقدمه منها والنامية، حيث أنها لن تفرق بين أحد، لذلك برزت أهمية ودور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، في التهيئة لمجتمعات مستقبلية مستدامة قادرة على المواكبة والتطور تحت أي ظروف.

واختتم النائب أحمد نشأت منصور، أن مبادرة أفريقيا الذكية من شأنها المساهمة في مواجهة تحديات القارة الأفريقية والنهوض بها والتيسير على شعوبها.

وصرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات المعلومات بدورها علي الاجتماع العاشر لمجلس إدارة مبادرة أفريقيا الذكية التابع للاتحاد الأفريقى والذى عقد افتراضيا لمناقشة استراتيجية السوق الرقمى الموحد فى أفريقيا بمشاركة 25 دولة أفريقية.

دوت الخليج

حيث قالت محروس أن مصر تسير في أكثر من محور فيما يخص التنمية المستدامة من خلال استعدادها لإطلاق الخدمات الرقمية وتوسعها لتغطية المحافظات بمراكز التدريب للابداع الرقمي بهدف تطلعها في دعم الابداع التكنولوجي و تطوير المهارات الرقمية لدي الشباب وأضافت أن تدريبهم علي أعلي مستوي سوف يكون له مردود إيجابي في مواجهة التحديات التي تواجه الخطة التنموية وذلك يتم فقا لاستراتيجية مصر من خلال عرض حلول ابتكارية قائمة علي التكنولوجيا وهذا يتناسب مع مصر الرقمية.

مرثا محروس: مصر تسير في أكثر من محور للاستعداد إلى إطلاق الخدمات الرقمية

كما أكدت أن المبادرة الأفريقية فرصة هامة لتبادل الخبرات العلمية وتعزيز التعاون المشترك بين دول افريقيا مما يخدم المشروعات ومصالح مصر في المنطقة وأوضحت ما تقوم به مصر في كافة المجالات يعكس ريادتها في افريقيا واختتمت أن كل ما نسعي إليه مواكبة التطورات المتلاحقة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير الخدمات الرقمية للمواطنين بأفضل صورة ممكنة