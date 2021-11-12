نشاط السيسى فى أسبوع- اجتماعات اقتصادية ودولية ومؤتمر باريس

جدة - نرمين السيد -

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكبارى على مستوى الجمهورية، لاسيما طريق الصعيد الحر بإجمالى طول حوالى 160 كم، حيث وجه الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل ذات الصلة، والصيانة الدورية لتلك الطرق والمحاور والكبارى لضمان استدامة جودتها، إلى جانب تنفيذ أكبر توسعة ممكنة لها لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، فضلاً عن إقامة منظومة متكاملة الأركان من الخدمات على امتداد الطرق وعلى مسافات متقاربة، بما فيها تغطية شبكات المحمول ونقاط الإسعاف والنجدة وغيرها، بما يتيح توفير كل سبل الأمان والراحة للمواطنين من مرتادى الطرق، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، وتوسيع نطاق التنمية بالاستغلال الأمثل للأراضى على جوانب الطرق والمحاور.

كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذى يعقد تحت رعايته.

وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية أن الدورة عقدت تحت شعار "الطريق إلى 2030"، وشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانىء بمختلف انواعها، كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة فى قطاع النقل وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التى شهدتها مصر فى جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالإعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى ليطمئن على سلامته بعد محاولة الاغتيال الآثمة التى تعرض لها فجر اليوم، متمنياً له ولشعب العراق الشقيق الامن والاستقرار والسلام.

من جانبه أعرب رئيس وزراء العراق عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من السيد الرئيس التى تعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وسلام.

فيما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكى مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاحه لمعرض ومؤتمر النقل فى دورته الحالية.

وتضمن نشاط الرئيس السيسى خلال الأسبوع الماضى، استقبال النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين فى المؤتمر الدولى الذى تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابات العامة فى مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وذلك بحضور السيد النائب العام المستشار حماده الصاوى.

واستعرض الرئيس رؤية مصر المتكاملة فى إطار التعاون العابر للحدود بين الدول، والتى تقوم على احترام الاختلاف فى منظومة الثقافات والعادات والتقاليد والقيم للشعوب والأمم، مما يستدعى الفهم الكامل لهذه المسألة لاستيعاب التنوع الاجتماعى والاقتصادى والحضارى، وتوفير مساحة كافية للتفاهم وتبادل الخبرات.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد "متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية".

فيما يتعلق بمحور تطوير وإنشاء المدن الجديدة، عرض رئيس مجلس الوزراء التطورات الإنشائية للمشروعات التنموية والسياحية فى إطار مدينتى العلمين الجديدة وشرم الشيخ.

وتباحث الرئيس السيسى ـ خلال الأسوع الماضى ـ هاتفياً مع الرئيس الفرنسى بشأن المؤتمر الدولى حول ليبيا المزمع عقده فى باريس.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول "مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة باريس للمؤتمر الدولى حول ليبيا خلال الشهر الجارى.

وعبر الرئيس الفرنسى عن حرصه على التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس السيسى بشأن القضية الليبية، فى ضوء التقدير للجهود الشخصية للسيد الرئيس تجاه تسوية الأزمة الليبية، والتى عززت المسار السياسى لحل القضية، وهو الأمر الذى رسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى محيطها الإقليمى مؤكداً حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين فى هذا الملف المهم.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية، صاحب السمو الملكى الأمير الحسين بن عبد الله، ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته لأخيه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، مشيداً سيادته بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك وتوافق فى الرؤى والمواقف فى ظل التحديات الجسيمة التى تشهدها المنطقة.

كذلك تضمن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، توجيه كلمة عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء أجهزة "المنتدى العربى الاستخبارى"، وذلك فى إطار أعمال الاجتماع الاستثنائى للمنتدى، والذى يعقد حالياً بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة فى "المنتدى العربى الاستخبارى"، مثمناً سيادته مجهوداتهم لإثراء أعمـال المنتـدى منـذ تدشـينه، باعتبـاره مـحفـلاً فريـداً مـن نوعـه فى المنطقة، على نحو يعـزز مـن التعاون العربى المشـترك فى المجالات الأمنية والمعلوماتية، وهو ما تجسد من خلال المبادرات التى أطلقهـا أعضـاء المنتـدى خلال الفترة الماضية للعمـل الأمنـى المشترك، وتبادل التقييمات فى إطار من الشفافية الكاملة حول مصادر التهديدات المحيطة بالمنطقة العربية.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً مع السيد محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد دعم مصر الكامل للمسار السياسى لتسوية الأزمة الليبية فى كافة المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبى خلال الفترة الحالية لضمان توحيد المؤسسات الليبية وصولاً إلى عقد الانتخابات الوطنية فى موعدها المحدد فى 24 ديسمبر من العام الجارى، بناءً على القوانين التى أقرها البرلمان الليبى، وذلك كخطوة هامة وفارقة للانتقال بليبيا إلى واقع جديد ونظام سياسى مستدام يستند إلى إرادة الشعب الليبى باختيارهم الحر.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية الرئيسة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس السيسى، بالرئيسة التنزانية فى أول زيارة رسمية لها إلى مصر، معرباً سيادته عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك الذى يربط بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجى مع تنزانيا فى شتى المجالات، خاصةً على المستوى الاقتصادى والتجارى والأمنى، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين.

كما أكد الرئيس حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لتنزانيا، لاسيما فى قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والزراعة، من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة التى أصبحت لديها تجربة وخبرة عريضة فى تلك المجالات، فضلاً عن نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التى تقدمها مصر للإسهام فى بناء الكوادر التنزانية.

فيما توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا.

وصرح المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس فى هذا المؤتمر الهام تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون"، وفى ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر المحورى فى دعم المسار السياسى فى ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائى والإقليمى والدولى.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال "مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا" على تكاتف المجتمع الدولى لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخى الهام الذى تمر به حالياً، خاصةً من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابى المنتظر فى موعده المحدد فى شهر ديسمبر القادم، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الاراضى الليبية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية فى هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى باريس مع فلورانس بارلى، وزيرة الجيوش الفرنسية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول تطوير التعاون العسكرى بين مصر وفرنسا، وتبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الاقليمية.

وعبر الرئيس عن التقدير والثقة تجاه العلاقات الاستراتيجية مع فرنسا فى مختلف المجالات خاصة الشق الأمنى والعسكرى، ومعرباً عن التطلع إلى تطوير التعاون الثنائى على نحو يساهم فى مواجهة التحديات القائمة ويحقق التنمية والرخاء لشعبى البلدين الصديقين.