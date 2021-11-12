شيخ الأزهر يهنئ السيسى باختيار مصر لاستضافة COP27

جدة - نرمين السيد - وهنأ شيخ الأزهر الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هذا الإنجاز المستحق، وأعلن استعداد الأزهر لعقد الاجتماعات التحضيرية لهذه القمة المهمة على مستوى قادة الأديان؛ لتعزيز المسؤولية المشتركة لمواجهة التغير المناخى.

ومن المقرر أن تستضيف مصر رسميًا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ فى 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة المقبلة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليا.