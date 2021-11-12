الرى: معاينة 60 ألف طلب ضمن أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضى الدولة

ووجه الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بمديريات المساحة بمختلف المحافظات والحرص على نهو كافة الأعمال بالتوقيتات المحددة.
وتساهم الهيئة المصرية العامة للمساحة، فى العديد من المشروعات القومية، حيث تقوم حاليا بأعمال الرفع المساحى لمشروع المسار الناقل لمياه مصارف غرب الدلتا حتى محطة الحمام، ومشروع غرب الدلتا، ومشروع تنمية جنوب الوادى لإنشاء خرائط كنتورية بمقاييس 1 :5000 / 1 :25000، وأعمال الرفع المساحى لمشروع توسعة محور 26 يوليو، وأعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لـ(223) مدينة و(4200) قرية و(25083) من الكفور والعزب والنجوع، ومشروع ترسيم الحيازات الزراعية (كارت الفلاح) بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث تم إعداد قاعدة بيانات مكانية لمسطح 3.20 مليون فدان تقع فى (6) محافظات كمرحلة اولى (الغربية -بورسعيد- أسيوط - سوهاج - الشرقية - البحيرة)، وجارى استكمال باقى محافظات الجمهورية.
كما تشارك هيئة المساحة فى أعمال لجنة استرداد وتقنين اراضى الدولة، حيث قامت بالمعاينات المطلوبة لعدد 59811 طلبا بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريبا، وتنفذ الهيئة العديد من الأعمال المساحية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، حيث تعاونت الهيئة مع هيئة الأوقاف فى مشروع حصر أملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية، وتم إنشاء قاعدة بيانات مكانية لتلك الأملاك، بالاضافة إلى إعداد عدد (94) أطلس تؤرخ لتاريخ الأوقاف منذ عام 1942، وتدريب العاملين بهيئة الأوقاف على استخدام الأعمال المنفذة.
كما تعاونت الهيئة مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى إعداد خرائط رقمية لاستخدامها فى أعمال التعداد السكانى فى عام 2017، كما قامت وتقوم الهيئة بحصر أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الرى وهيئة الصرف وهيئة السكة الحديد، هذا بالإضافة إلى أملاك بعض المحافظات.
وفى إطار الحرص على مواكبة أحدث التقنيات العلمية فى مجال الرصد باستخدام الأقمار الصناعية، فقد قامت الهيئة بإنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية تغطى الدلتا ووادى النيل بعدد (42) محطة، والتى تتيح الإحداثيات (X,Y) بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم وجارى تفعيلها لخدمة القطاع الحكومى والقطاع الخاص.
الجدير بالذكر، أن هيئة المساحة نفذت سابقاً أعمال الرفع المساحى للعديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وشبكة الطرق الجديدة (الدائرى الإقليمى - الدائرى الأوسطى - محور روض الفرج - شبرا بنها الحر)، ومشروع القطار المكهرب بين العاصمة الإدارية ومدينة السلام ومدينة العاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر.
وفى إطار دور الهيئة باعتبارها الجهة الرسمية المسئولة عن المواصفات الفنية للأعمال المساحية والخرائط ومواكبة للتطور التكنولوجى والمعلوماتى فى مجال المساحة، فقد قامت الهيئة بتحديث هذه المواصفات الفنية بمشاركة نخبة من المختصين من أساتذة الجامعات والقطاع الخاص والجهات المختصة، وتم إتاحتها لجميع وزارات وجهات الدولة، وتعد هذة المواصفات هى المرجعية الأساسية لإنشاء قاعدة البيانات المكانية للدولة.
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