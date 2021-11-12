أحمد السقا يكشف حقيقة اعتذاره عن فيلم «الكنز» بسبب محمد رمضان

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كشف النجم المصري أحمد السقا عن حقيقة اعتذاره عن فيلم «الكنز» بسبب الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أنه ليس له علاقة بذلك الأمر بينما أسباب تتعلق بالسيناريو.

دوت الخليج يرصد السبب الحقيقي وراء اعتذار النجم أحمد السقا عن فيلم «الكنز»

أحمد السقا ببرنامج حبر سري

قال السقا خلال استضافته ببرنامج «حبر سري» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس» مع الإعلامية أسما إبراهيم: "اعتذرت عن الفيلم قبل وجود محمد رمضان بسبب تغيرات في السيناريو، والدور بعد كده راح لمحمد سعد».

الجزء الأول من "الكنز" بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم محمد رمضان، محمد سعد، هند صبرى، روبى، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، سوسن بدر، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، هانى عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

قصة فيلم الكنز

ويحكى الفيلم عن حسن بشر الذى يقرر العودة من أوروبا عام 1975بعد دراسته لعلوم المصريات إلى منزل العائلة في اﻷقصر، ويكتشف أن والده (بشر الكتاتني) ترك له وصية مسجلة، كما ترك له برديات تعود لفترة حكم الملكة (حتشبسوت)، ومذكرات مكتوبة بخط اليد ومنسوبة للبطل (علي الزيبق)، وعلى (حسن) البحث عما يربط كل هذا ببعضه.

تكريم أحمد السقا بمهرجان الجونة السينمائي

هذا وحصل الفنان أحمد السقا على جائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته الفنية العظيمة، ومساهمته في مشهد صناعة السينما المصرية، التي امتدت لأكثر من عقدين، والتي أهداها، لعدد من الشخصيات المهمة التي أثرت في حياته ومشواره الفني الطويل، حيث حصل على جائزة الإنجاز الإبداعي.

أبرز تصريحات السقا خلال ندوة تكريمه بـ مهرجان الجونة 2021

وأقيم المؤتمر الصحفي للفنان أحمد السقا المكرم بجائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، اليكم أبرز تصرحاته

- لم أقصد أن ألغي تاريخ السينما ما قبل "إسماعيلية رايح جاي"، ما كنت أقصده التقنيات وظروف العرض، أن الأفلام خلال فترة 1967 وما بعدها لم تأخذ حقها بسبب ظروف الحرب، لم انتقص من الصناعة ولا أجرؤ على ذلك ما أقصده أن الإمكانيات المتاحة كانت أقل من قدرات النجوم، واعتذر إذا كان فهم كلامي بطريقة خاطئة.

- لا أمانع من تقديم المسرح ولكن ما يهمني الفكرة التي أقدمها، هذه الفترة هناك تجارب جديدة مثل ما يقدمه محمد هنيدي وأحمد عز العروض في يومين فقط هو مختلف عما قدمته ولكن إذا عرض علي عمل جديد ومختلف سأقدمه.

- جيلي والجيل الذي صعد بعدي حصل بيننا اندماج لا يمكننا أن نتحدث عن جيل واحد هناك تواصل كبير وقاعدة الممثلين والإنتاج أصبح أكبر بكثير.

- لدي فريق مصري لتقديم الأكشن قبل سنوات اتفقت مع أندرو ماكنزي وطلبت منه أن يجلس في مصر ويعلم جيل جديد حتى أصبح لدي هذا الفريق.

- ليس لدي 10 سم سليم في جسمي، وأثناء تصوير "الجزيرة 2" تسببت في إصابتي بكسر في فقرة في ظهري بسبب عدم تقديري جيدا خلال تصوير مشهد أكشن.

- لا أتدخل في حياة ابني ياسين هو لازال في مرحلة الدراسة وكل ما أتمناه أن يكون شخصا ناجحا وصالحا، هو كان سعيدا بما سيقدمه في مسلسل "الملك" وانفعاله على السوشيال ميديا كان لحزنه هو لازال صغيرا، وبعد ما كتبه جلست معه ونصحته أن يصبر ويفكر.