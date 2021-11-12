/660880/شقيق-عادل-إمام-يكشف-آخر-تطورات-حالته-الصحية-وحقيقة-اعتزاله-الفن

حرص المنتج عصام إمام على طمئنة جمهور شقيقه الزعيم عادل إمام على صحته، نافيًا شائعة تفكيره في الاعتزال وتدهور حالته الصحية.

دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام.

شقيق عاد إمام ينفي اعتزاله

وقال عصام إمام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامجه «يحدث في مصر» عبر قناة «mbc مصر»، إن الفنان عادل إمام بخير ويعيش حياته بطريقة طبيعية مع أسرته وأحفاده ويقرأ ويحل الكلمات المتقاطعة، مطالبا الصحفيين والإعلاميين التأكد من أي خبر قبل نشره.

وعن فكرة الاعتزال أكد أن هذا الأمر غير صحيح، بل على العكس هناك فكرة يدرسها الآن وهي فيلم «الواد وأبوه» الذي سيجمعه بابنه محمد وسيكون من إخراج ابنه رامي، مشيرًا إلى أنهم لا زالوا في مرحلة دراسة الفكرة.

السيرة الذاتية لعادل إمام

عادل إمام، ولد في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر، وتخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

والد الزعيم كان يعمل في مصلحة السجون "شاويش" حتى خرج من الخدمة برتبة رقيب أول.

ويعد الزعيم عادل إمام أكبر أخواته، حيث لديه شقيقة هي إيمان التي تزوجت من الفنان مصطفى متولي، كما إن إمام لديه أخ أصغر منه وقد عمل في مجال الإنتاج.

بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة ومنها إلى عمل السينما، وكانت بدايته عام 1962 بأدوار صغيرة.

انطلاقة عادل إمام الفنية

تألق عادل إمام في لون الكوميديا ليقدم عدة مسرحيات هلى رأسها أنا وهو وهى عام 1962 في دور دسوقي أفندي وكيل المحامي مع النجم فؤاد المهندس، ثم اشترك في مسرحية النصابين عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء عام 1967، ليعترف الجميع بموهبته.

سيرة الزعيم الفنية

قام الزعيم ببطولة العديد من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، بالثمانينيات والتسعينيات، كانت أفلامه الأعلى دخلاً في السينما مما جعله متفوقاً عن بقية فناني جيله.

بدأت شهرته في منتصف سبعينات القرن العشرين، وذلك من خلال أدواره الكوميدية الممزوجة بالطابع السياسي، وأدى أكثر من مائة فيلم، مثل "البحث عن فضيحة" مع كل من الفنانين ميرفت أمين وسمير صبري، "عنتر شايل سيفه" مع نورا.