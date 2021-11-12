وزير الإنتاج الحربى: منتجاتنا فى EDEX2021 معبرة عن مدى تطور التصنيع العسكرى

وذلك فى إطار الاستعدادات النهائية لمعرض مصر الدولى للدفاع والأمن "EDEX 2021"، ويأتى ذلك التفقد ضمن عدد من الإجراءات التى قام بها وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الفترة الأخيرة للتأكد من استعداد وجاهزية المعدات والأسلحة والذخائر المزمع عرضها خلال فترة إقامة المعرض فى دورته الثانية من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021 وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات والذى يتم إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد الوزير "مرسى" خلال التفقد أن معروضات الوزارة بمعرض "EDEX 2021" ستكون معبرة عن مدى تطور التصنيع العسكرى بمصر، مشيرا إلى أن المعرض يمثل حدثاً استثنائياً هاماً يفخر به كل مصرى وعربى، مؤكداً على الهدف الرئيسى للإنتاج الحربى وهو تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة المصرية من الأسلحة والذخائر والمعدات.
وأشار الوزير "مرسى" إلى أن هذا المعرض يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من (400) عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن معرض "EDEX" يعد الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية فى مصر والقارة الأفريقية حيث يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية فى مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية)، معرباً عن تطلعه إلى استقبال أهم الرواد فى صناعة الأنظمة الدفاعية على مستوى العالم وممثلى الشركات المشاركة بمعرض "EDEX 2021" وذلك للتعرف عن قرب على الإمكانيات التكنولوجية والفنية للشركات والوحدات التابعة للوزارة وبحث إمكانية التعاون مع هذه الجهات فى مختلف المجالات العسكرية لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات أنظمة التسليح حول العالم داخل الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.
من جانبه صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر، أن المعرض يعد فرصة هامة لوزارة الإنتاج الحربى لفتح نافذة على العالم للتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجالات التسليح والدفاع وهو ما يأتى ضمن استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الإنتاج الحربى: منتجاتنا فى EDEX2021 معبرة عن مدى تطور التصنيع العسكرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.