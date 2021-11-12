وزير الإنتاج الحربى: منتجاتنا فى EDEX2021 معبرة عن مدى تطور التصنيع العسكرى

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والهيئة، معروضات "الإنتاج الحربى" من الأسلحة والمعدات والذخائر والتى سيتم المشاركة بها فى معرض "EDEX 2021"، وجاء ذلك بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) التابع للوزارة.





وذلك فى إطار الاستعدادات النهائية لمعرض مصر الدولى للدفاع والأمن "EDEX 2021"، ويأتى ذلك التفقد ضمن عدد من الإجراءات التى قام بها وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الفترة الأخيرة للتأكد من استعداد وجاهزية المعدات والأسلحة والذخائر المزمع عرضها خلال فترة إقامة المعرض فى دورته الثانية من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021 وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات والذى يتم إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد الوزير "مرسى" خلال التفقد أن معروضات الوزارة بمعرض "EDEX 2021" ستكون معبرة عن مدى تطور التصنيع العسكرى بمصر، مشيرا إلى أن المعرض يمثل حدثاً استثنائياً هاماً يفخر به كل مصرى وعربى، مؤكداً على الهدف الرئيسى للإنتاج الحربى وهو تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة المصرية من الأسلحة والذخائر والمعدات.

وأشار الوزير "مرسى" إلى أن هذا المعرض يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من (400) عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن معرض "EDEX" يعد الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية فى مصر والقارة الأفريقية حيث يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية فى مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية)، معرباً عن تطلعه إلى استقبال أهم الرواد فى صناعة الأنظمة الدفاعية على مستوى العالم وممثلى الشركات المشاركة بمعرض "EDEX 2021" وذلك للتعرف عن قرب على الإمكانيات التكنولوجية والفنية للشركات والوحدات التابعة للوزارة وبحث إمكانية التعاون مع هذه الجهات فى مختلف المجالات العسكرية لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات أنظمة التسليح حول العالم داخل الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

من جانبه صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر، أن المعرض يعد فرصة هامة لوزارة الإنتاج الحربى لفتح نافذة على العالم للتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجالات التسليح والدفاع وهو ما يأتى ضمن استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى.