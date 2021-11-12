عاجل- القوى العاملة: ممنوع الدخول بدون شهادة لقاح كورونا بدءا من الإثنين

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إنه بدءا من الإثنين المقبل يلتزم جميع العاملين بالحضور الفعلى إلى مقر العمل فى المواعيد الرسمية، ولن يسمح بالدخول إلا بعد التأكد من حصول العاملين على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة فى بداية كل أسبوع بسلبية التحليل PCR، ولم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، وإلا يعتبر متغيبا عن العمل.





وأضاف سعفان وفقا لبيان الوزارة، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتى فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2750) لسنة 2021 بهذا الشأن، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات لضمان سلامة جميع العاملين بالوزارة، موضحا أن هذه القرارات تأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على سلامة العاملين والمواطنين ومواجهة فيروس كورونا. يذكر أن وزارة القوى العاملة تنفذ عملية تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد للعاملين بالديوان العام والمديريات التابعة لها، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

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