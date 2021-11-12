تعرف على ملعب وعدد الجمهور فى مباراة مصر وأنجولا الليلة

تحظى مباراة مصر وأنجولا الليلة في تصفيات مونديال "قطر 2022" باهتمام جماهير الكرة المصرية بإعتبار أنها ستحسم بشكل رسمي مصير الفراعنة من التأهل لكأس العالم المقبل بقطر.

ويحل منتخب مصر ضيفا علي منتخب انجولا باستاد 11 نوفمبر في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر .

ويبحث منتخب مصر عن الفوز لعدة أسباب أهمها التأهل الرسمي للمباراة الفاصلة دون انتظار نتائج باقي فرق المجموعة او انتظار الجولة السادسة و الأخيرة من مباريات المجموعة إلى جانب الاستمرار في حصد نقاط من أجل تعديل مركز المنتخب في تصنيف فيفا والتواجد ضمن الخمسة منتخبات صاحبة التصنيف الاول والابتعاد عن مواجهة منتخبات مثل الجزائر و المغرب و السنغال في الجولة الفاصلة .

ويحضر مباراة مصر وأنجولا الليلة 12 ألف مُشجع من الجمهور الأنجولي حسب تأكيدات محمد صفوت، السفير المصري بأنجولا، الذي قال أن ملعب مباراة الليلة يُعد أكبر ملاعب لواندا سعته تصل لـ30 ألف متفرج، ولكن المباراة ستكون بحضور 12 ألف متفرج، أقل من نصف سعة الاستاد، وذلك بسبب ظروف فيروس كورونا".