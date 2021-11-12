الليلة.. جنات ومحمد عساف نجوم مهرجان الموسيقى العربية

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دوت الخليج يرصد حفل المطربة جنات بمهرجان الموسيقى العربية.

جنات على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية

تقدم النجمة جنات، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية فى الثامنة مساءً، حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى، يسبقها فاصلا للنجم الفلسطينى الشاب محمد عساف، وفقرة موسيقية لعازف الكمان الفنان الأردنى ليث صديق، إلى جانب فقرة غنائية للفنانين إبراهيم راشد وصابرين النجيلى.

وفى السابعة مساءً على المسرح الخارجى يقدم كورار أطفال الأوبرا تحت إشراف أحمد عامر كوكبة من مؤلفات الطرب، وفى الثامنة مساءً على مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفل ضمن سلسلة كلثوميات تحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشى، ومشاركة كل من مروة حمدى وحسناء.

وفى نفس التوقيت بمكتبة الاسكندرية يقدم النجم على الحجار، حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجى، يسبقه فاصلا غنائيا لكل من مى حسن واللبنانى سعد رمضان.

مهرجان الموسيقى العربية

وبالتزامن تستقبل أوبرا دمنهور حفلا للنجمة نادية مصطفى، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، يسبقها فاصلا غنائيا لكل من أحمد سعيد، حنان الخولى، مصطفى النجدى وأشرف وليد.