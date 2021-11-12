تعيين 472 شابا منهم 17 من ذوى الهمم بالسويس

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس قامت بتعيين 472 شابا من الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى منهم 17 شابا من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك عن طريق مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1060 باحثا عن عمل، منهم 34 من ذوى القدرات الخاصة.





وأضاف سعفان وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة، أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بقيمة 50 ألف جنيه لـ20 عاملا من المسجلين بالإدارة، فضلا عن استخراج 600 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

من جانبه، أشار حاتم جاد الرب مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال أكتوبر الماضى، إلى أن المديرية تلقت بمجال علاقات العمل 117 شكوى فردية، تم تسوية 21 شكوى منها وديا وتحويل 16 منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوى، و31 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة وتجديد ترخيص عمل لأجنبى.

وأوضح أنه فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 223 منشأة، وتحرير 14 محضرا لمنشآت مخالفة، والقيام بـ16 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 4 منشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة، وتم عقد لجنة خماسية، ومنح ترخيص لمنشأة.