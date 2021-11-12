وأضاف سعفان وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة، أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بقيمة 50 ألف جنيه لـ20 عاملا من المسجلين بالإدارة، فضلا عن استخراج 600 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.
من جانبه، أشار حاتم جاد الرب مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال أكتوبر الماضى، إلى أن المديرية تلقت بمجال علاقات العمل 117 شكوى فردية، تم تسوية 21 شكوى منها وديا وتحويل 16 منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوى، و31 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة وتجديد ترخيص عمل لأجنبى.
وأوضح أنه فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 223 منشأة، وتحرير 14 محضرا لمنشآت مخالفة، والقيام بـ16 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 4 منشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة، وتم عقد لجنة خماسية، ومنح ترخيص لمنشأة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعيين 472 شابا منهم 17 من ذوى الهمم بالسويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.