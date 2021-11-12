القوى العاملة ببنى سويف تنظم 5 برامج تدريبية على ثلاث حرف لـ63 متدربا

جدة - نرمين السيد - نفذت مديرية القوى العاملة ببنى سويف، 5 برامج تدريبية على ثلاث مهن استفاد منها 63 متدربا بمركز التدريب التابع للمديرية بالمحافظة، وذلك فى إطار حرص وزير القوى العاملة محمد سعفان على متابعة تدريب الشباب على المهن الحرفية تمهيدا لإيجاد فرص عمل مناسبة.





وقال مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة محمد أنور، وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة، إن الحرف التى تم التدريب عليها شملت التفصيل والخياطة، وصيانة المحمول والدش، والتكييف والتبريد، مشيرا إلى أن المديرية وفرت 15 فرصة عمل للفتيات اللاتى أنهين هذا التدريب داخل إحدى المصانع بالمحافظة. وأوضح أنور أن هذا التدريب يأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة بضرورة النهوض بالعملية التدريبية فى المجالات التى تسمح للشباب بإيجاد فرص عمل مناسبة أو إقامة مشروعات صغيرة.

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