رئيس هيئة الدواء يزور أجنحة الشركات المصرية بمعرض Worldwide 2021

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، يرافقه القنصل المصرى العام فى ميلانو، السفيرة منال عبد الدائم، بجولة تفقدية للأجنحة الخاصة بشركات الأدوية المصرية المشاركة فى معرض Worldwide 2021 _ CPhI.





وشارك فى المعرض ‎شركات "إيبيكو والمهن الطبية وسيديكو وكذلك مجموعة جلوبال نابى ومجموعة فاركو وإيفا فارما"، حيث حرص رئيس الهيئة على متابعة نتائج المشاركة ومحققات الشركات المشاركة فى الملتقى.

وأعربت قنصل مصر فى ميلانو عن سعادتها بمشاركة الشركات المصرية فى هذا المحفل الدولى الكبير، وأشادت بالتواجد الكبير والمؤثر للبعثة المصرية، وحسن التنسيق والتكامل بين هيئة الدواء والشركات العارضة، ودور الهيئة فى تقديم الدعم للشركات المصرية، مؤكدة حرص البعثة الدبلوماسية المصرية فى إيطاليا على دعم برنامج تعميق توطين صناعة الدواء فى مصر، ومبادرات الترويج لإمكانات السوق المصرية الهائلة، والقادرة على جذب المزيد من الاستثمار الدوائى.

من جانبه أعرب رئيس الهيئة عن كامل الشكر والثناء للبعثة الدبلوماسية فى إيطاليا ولطاقم القنصلية المصرية فى ميلانو، مشيدا بالمجهود الكبير الذى قاموا به من أجل توفير كامل الدعم للوفود المصرية المشاركة فى المعرض، سواء كانت وفودا حكومية أو عارضين من ممثلى الشركات المصرية.

وتقدم بالشكر أيضا للشركات المصرية، والتى عكست تطور الصناعة المحلية المصرية بشكل مشرف فى المعرض، وأعرب عن تطلعه لمزيد من المشاركات الفاعلة التى تهدف إلى الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يخص المستحضرات المتداولة عالميًا، وثمن ضرورة مواكبة الصناعة المحلية المصرية للمستجدات العالمية فيما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ لاستمرار تحقيق الأمن القومى الدوائى للمواطن المصرى، مؤكدا حرص الهيئة على تقديم كافة سبل الدعم الفنى والإجرائى لكل الشركات المصرية التى تسعى للحصول على التنافسية العالمية، وإطلاق مستحضراتها بالأسواق التصديرية الواعدة.

يأتى ذلك فى ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على المشاركة فى الفاعليات والمؤتمرات الدولية المهمة؛ لتعميق توطين الصناعات الدوائية، وتقديم كافة سبل الدعم للشركات المصرية، وتعزيز زيادة الصادرات المصرية، وفتح مجالات أوسع للتصدير وفقًا لإستراتيجية الحكومة المصرية، ودعم التنافسية الإيجابية التى تساهم بدورها فى ضبط السوق الدوائى المصرى.