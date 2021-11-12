التعليم العالى: إدراج 23 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى 2022

جدة - نرمين السيد - ففى مجال التصنيف الدولى للجامعات، أشار التقرير إلى تعاون الوزارة فى يونيو 2017 مع بنك المعرفة المصرى بوضع خارطة طريق لإدراج أكبر عدد من الجامعات المصرية فى أكبر عدد من التصنيفات العالمية، ويمكن تلخيص الوضع الحالى لتصنيفات الجامعات المصرية على النحو التالى:

_فى عام 2021، بلغ عدد الجامعات المصرية فى تصنيف شنغهاى الصينى (الترتيب الأكاديمى لجامعات العالم ARWU) ست جامعات مصرية وكانت ضمن أعلى 3% من قائمة جامعات العالم، مقارنة بجامعة مصرية واحدة عام 2014. كما تم إدراج 18 جامعة مصرية فى تصنيف شنغهاى الصينى للتخصصات الأكاديمية، وفى مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالميا فى 18 تخصصا من إجمالى 54 تخصصا، عبر المجالات التخصصية فى العلوم الطبيعية والهندسة، وعلوم الحياة، والعلوم الطبية، والعلوم الاجتماعية.

_ فى عام 2021، تم إدراج 8 جامعات مصرية فى تصنيف ليدن Leiden الهولندى، مقارنة بأربع جامعات فى كل من العامين 2017، 2016، وثلاث جامعات عام 2015.

_ فى عام 2022 تم إدراج 23 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى THE (Times Higher Education)) مقارنة بـثلاث جامعات عام 2016، حيث شهدت درجات الجامعات المصرية فى جميع المؤشرات تغيرا إيجابيا بين عامى 2019 و2022، فقد ارتفعت نتائج الترتيب فى مؤشرات البحث بنسبة 16٪ ومؤشرات الاقتباس بمقدار 76 %.

_وفى عام 2022 أدرجت الجامعات المصرية فى 7 تخصصات بتصنيف التايمز وفقا للتخصص من إجمالى 11 تخصصا.

_ فى عام 2021 تم إدراج 31 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى لتأثير الجامعات، مقارنة بـ 23 جامعة مصرية عام 2020، و16 جامعة عام 2019، حيث يتضمن هذا التصنيف سبعة عشر هدفا، وقد حققت خمس جامعات مصرية مراكز متقدمة بين أفضل 100 جامعة عالميا فى ثمانية أهداف مختلفة من أهداف التنمية المستدامة عام 2021 مقارنة بأربع جامعات عام 2020.

_وفى عام 2022 تم إدراج 23 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز للاقتصاديات الناشئة، مقارنة بثلاث جامعات فقط عام 2014.

_وفى عام 2021 تم إدراج 15 جامعة مصرية بتصنيف التايمز للجامعات الشابة، مقارنة بجامعتين فقط عام 2017.

_فى عام 2022، تم إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف QS البريطانى، مقارنة بست جامعات عام 2019، وخمس جامعات عام 2018.

_وفى عام 2022، تم إدراج 31 جامعة فى تصنيف QS للجامعات العربية.

_فى عام 2022، تم إدراج 17 جامعة مصرية فى تصنيف US News الأمريكى، مقارنة بـ 16 جامعة عام 2021 بزيادة جامعة واحدة، وقد تحسن الترتيب العالمى للجامعات المصرية من عام 2021 إلى عام 2022 ليصل إلى 914 مرتبة.

_فى عام 2021، أعلنت نتيجة تصنيف CWUR حيث تم إدراج سبع عشرة جامعة، مقارنة بأربع جامعات فى الفترة 2018 – 2014.

_ فى عام 2021، تم إدراج 40 جامعة مصرية ومركزا بحثيا فى تصنيف Scimago الإسبانى.

_ فى عام 2021، تم إدراج 73 مؤسسة أكاديمية فى تصنيف Webometrics الإسبانى.

_ فى عام 2021، تم إدراج 32 جامعة مصرية فى تصنيف University Ranking by Academic Performance التركى.

وفى مجال مؤشرات البحث العلمى والابتكار الدولية، أوضح التقرير أن مصر احتلت المركز 30 دوليا فى مؤشر Scimago الإسبانى للنشر العلمى الدولى فى عام 2020.

وفى مجال الارتقاء بالدوريات والمجلات العلمية المصرية، أوضح التقرير تقدم 3 مجلات علمية مصرية فى تصنيف كلاريفيت الدولى، وارتفاع عدد المجلات المصرية ذات معامل التأثير المدرجة فى تصنيف كلاريفيت للمجلات الدولية ليصل إلى 8 مجلات علمية مصرية.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن هذا النجاح للجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعى فى مصر على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية فى التصنيف الدولى للجامعات، والتقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مشيدا بالجهود المتميزة التى بذلتها الجامعات المصرية، وما حققته من تقدم فى التصنيفات الدولية خلال السنوات الأخيرة.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة إن تقدم الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفنى الذى تقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولى، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت والتعاون مع بنك المعرفة المصرى.