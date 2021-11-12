عاجل- السيسى يؤكد دعم مصر الكامل لتونس وجهود الرئيس قيس سعيد

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وأكد الرئيس السيسى، دعم مصر الكامل لتونس ولجهود الرئيس قيس سعيد والحكومة الجديدة، لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية لصالح الشعب التونسى الشقيق. ومن جانبها أكدت رئيسة وزراء تونس الاهتمام بالاستفادة من قصة النجاح المصرية الملهمة، بقيادة الرئيس.

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