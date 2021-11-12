فيديو- محافظ الحيزة يفتتح مقبرة وادى المومياوات الذهبية بالواحات البحرية

جدة - نرمين السيد - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ويرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مقبرة وادى المومياوات الذهبية بمدينة الواحات البحرية، ضمن سلسله الافتتاحات التى شهدها مركز الواحات البحرية على مدار يومين.





وأوضح محافظ الجيزة أن المقبرة تعد أحدى أهم الاكتشافات الأثرية فى القرن الواحد والعشرون، وتعد إضافة كبيرة للمقتنيات الأثرية التى تنعم بها مصرنا الحبيبة، مشيرًا إلى أن المقبرة تبعد عن مدينة الباويطى عاصمة مركز ومدينة الواحات البحرية بحوالى ٦ كم فقط.

كما أشار المحافظ إلى أن افتتاح المقبرة إضافة جديدة لآثار الجيزة، معربًا عن سعادته بالكشف الأثرى، الذى يُعد إضافة جديدة لعظمة هذا المكان تاريخيًا وأثريًا، ومن شأنه أيضا أن يُحوّل هذه المنطقة إلى منطقة جذب سياحية جديدة تُضاف للمناطق السياحية الأثرية الخالدة فى وطننا الحبيب، والتى تؤكد عظمة الإنسان المصرى وحضارته العريقة، ما يُسهم فى جذب أنظار السائحين من جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تدعم القطاع السياحى لما له من أهمية كبير فى الدفع بعجله الاقتصاد.

ومن جانبه، أوضح عصام عبد الستار، مدير منطقة الواحات البحرية الأثرية، أن المقبرة المكتشفة تبلغ مساحتها 3 كم مربع، وتحمل رقم 54 وتحتوى على عدد 23 مومياء، بعضها يمتلك قناع من البص الذهبى وصدرية من الكارتوناج مزينة بزخارف للألهة المصرية القديمة.

وأضاف أن المقبرة هى أكبر جبانة من العصرين الرومانى واليونانى تم الكشف عنها حتى الآن.

رافق المحافظ خلال الافتتاح إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة، والدكتور صبرى شاكر رئيس مركز الواحات البحرية، ومدينة الباويطى، وممثلين عن وزارة السياحة والآثار والتضامن الاجتماعى.